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رياضة

وصول بايرن ميونخ إلى ملعب مباراة الأهلي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:03 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ منذ قليل إلى ملعب أحمد بن علي، استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي المحدد لها الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

أعلن بايرن ميونخ الألماني، تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بنجامين بافارد - جيروم بواتينج - ديفيد ألابا - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: يوزوا كيميتش - مارك روكا - جنابري - مولر - كومان

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

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