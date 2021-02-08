وصول بايرن ميونخ إلى ملعب مباراة الأهلي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ منذ قليل إلى ملعب أحمد بن علي، استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي المحدد لها الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.