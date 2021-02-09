23 فبراير..جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول المشروعات الممولة دوليا

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر فبراير 2021، حيث يهدف الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.









وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

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ومن هذه الدورات التدريبية دورة حول المشروعات الممولة دوليا وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 23-24 فبراير فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.

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