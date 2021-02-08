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فن

أداء محترم .. تعليق رانيا يوسف على هزيمة الأهلي من بايرن ميونخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:47 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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سعيد فراج
علقت الفنانة رانيا يوسف، على مباراة الأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني، التي انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية. 

وكتبت رانيا يوسف، عبر تويتر: «شكرا لاعبي الأهلي الأبطال على مباراة اليوم أمام بايرن ميونخ، تجربة وأداء محترم، ننتظر منكم التتويج بالمركز الثالث في البطوله». 

وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ويواجه النادي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي للمنافسة على المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بعد الهزيمة من بايرن ميونخ بهدفين نظيفين ضمن منافسات الدور نصف النهائي.
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