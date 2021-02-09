عملية الليزك.. وأبرز مضاعفتها وعودة النظر 6\6

تُعَد جراحة العيون عن طريق إجراء عمليه الليزك احد اهداف تصحيح تحدُّب القرنية في موضعها بواسطة الليزر من أفضل العمليات الجراحية الانكسارية الليزرية وأكثرها شيوعًا التي تم إجراؤها لتصحيح مشاكل الرؤية، يمكن أن يكون تصحيح تحدُّب القرنية بـ عملية الليزك بديلًا عن النظارات أو العدسات اللاصقة.





أثناء جراحة عملية الليزك يتم استخدام نوع خاص من ليزر القطع لتغيير شكل النسيج الشفاف المقبب بدقة في مقدمة عينك (القرنية) لتحسين الرؤية.

هل يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك

تقدم عملية الليزك غالبًا رؤية محسَّنة دون متاعب النظارات أو العدسات اللاصقة. بشكل عام، لديك فرصة جيدة لتحقيق قوة إبصار ‎20/25 أو أفضل بعد الجراحة الانكساري، مما يجعلنا نجيب عن التساؤول حول هل يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك . يمكن للنظارات أو العدسات اللاصقة تصحيح الرؤية، لكن إعادة تشكيل القرنية بـ عملية الليزك نفسها سيوفر الانكسار اللازم، ولكن هل يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك ؟ ويمكن ان يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك لمن يعانون من تُثنِي القرنية (تكسر) الضوء بدقة على الشبكية في الجزء الخلفي من العين، لكن مع وجود قِصَر النظر (ضعف البصر) أو طول النظر (مد البصر) أو الإستجماتزم، ينحني الضوء بصورة غير صحيحة مما يؤدي إلى تَغَيُّم الرؤية.

وقد تكون جراحة الليزك خيارًا متاحًا لتصحيح إحدى مشاكل الرؤية الآتي ذكرها:

1- قِصَر النظر (الحسر): وعندما تكون مقلة العين أطول قليلًا من الطبيعي، أو عندما يكون تحدُّب القرنية حادًّا للغاية، تتركز أشعة الضوء أمام الشبكية وتؤدي إلى تشوُّش الرؤية البعيدة. يمكنك في هذه الحالة رؤية الأشياء القريبة بصورة أكثر وضوحًا، ولكن لا يمكنك ذلك مع الأشياء البعيدة.

2- طول النظر (مد البصر) : وعندما تكون مقلة العين أقصر من المعتاد أو تكون القرنية أكثر تسطُّحًا، يتركز الضوء خلف الشبكية بدلًا من التركُّز عليها. مما يؤدي إلى تشوُّش الرؤية القريبة، والرؤية البعيدة أيضًا في بعض الأحيان.

3- اللابؤرية : وعندما تكون القرنية محدَّبة أو مسطَّحة بطريقة غير متساوية، تنشأ اللابؤرية، وهو ما يعيق التركيز البؤري للرؤية القريبة والبعيدة.

إذا كنت تفكر تتسائل حول هل يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك ، فمن المحتمل أنك ترتدي نظارة أو عدسات لاصقة بالفعل. سيتحدث طبيبك معك حول إذا ما كانت ، فمن المحتمل أنك ترتدي نظارة أو عدسات لاصقة بالفعل. سيتحدث طبيبك معك حول إذا ما كانت عملية الليزك أو الإجراءات الانكسارية الأخرى خيارًا مناسبًا لك.









استخدام الجوال بعد عملية الليزك





قد تشعر بالحكة والخشونة والحرقة في عينك مباشرة بعد جراحة عملية الليزك ، وتُفرز العين الدموع بكثرة، و ربما سيكون لديك تَغَيُّم في الرؤية ستشعر عمومًا بالقليل من الألم، وغالبًا ستستعيد رؤيتك بسرعة، ولكن بالنسبة لإستخدام الجوال بعد عملية الليزك.





وبالنسبة لـ إستخدام الجوال بعد عملية الليزك، فقد تُعطَى دواءً للألم أو قطرة عين حتى تشعر بالراحة لعدة ساعات بعد الإجراء. قد يَطلب منك طبيب العيون أيضًا ارتداء واقٍ للعين ليلًا حتى تُشفَى عينك تمامًا. وستكون قادرًا على الرؤية بعد الجراحة، ولكن لن تكون رؤيتك واضحة على الفور. يستغرق الأمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر تقريبًا بعد الجراحة قبل أن تُشفى عيناك تمامًا وتستقر رؤيتك، و تعتمد فرصك في تحسين الرؤية واستخدام الجوال بعد عملية الليزك جزئيًّا، وعلى مدى جودة رؤيتك قبل الجراحة. سيُحدَّد الطبيب موعد للمتابعة بعد يوم أو يومين من عملية الليزك. سوف يفحص طبيبك شفاء عينيك ويتحقَّق من وجود أي مضاعفات لمنع استخدام الجوال بعد عملية الليزك، وخطِّط لتحديد مواعيد متابعة أخرى خلال الأشهر الستة الأولى بعد الجراحة حسب توصيات طبيبك. وقد يستغرق الأمر بضعة أسابيع قبل البدء في استخدام مستحضرات التجميل حول عينيك مرة أخرى، واستخدام الجوال بعد عملية الليزك، وقد تضطر أيضًا إلى الانتظار لعدة أسابيع قبل استئناف ممارسة رياضات الالتحام العنيفة أو السباحة أو استخدام أحواض الاستحمام الساخنة.

متى يرجع النظر طبيعي بعد عملية الليزك





يقدِّم الليزك غالبًا رؤية محسَّنة دون متاعب النظارات أو العدسات اللاصقة. بشكل عام، لديك فرصة جيدة لتحقيق قوة إبصار ‎20/25 أو أفضل بعد الجراحة الانكسارية، ولكن يتساءل البعض حول متى يرجع النظر طبيعي بعد عملية الليزك.

وللرد عن متى يرجع النظر طبيعي بعد عملية الليزك ، فإن النظر يعود عن ما يزيد على 8 من كل 10 أشخاص خضعوا لجراحة الليزك الانكسارية لم يعودوا بحاجة إلى استخدام النظارات أو العدسات اللاصقة للقيام بمعظم أنشطتهم.

تتوقَّف نتائج جراحتك على نسبة الخطأ الانكساري لديكَ وغيرها من العوامل، الأشخاص المصابون بقصر النظر الطفيف غالبًا ما تكون نتائج جراحاتهم الانكسارية أكثر نجاحًا. في حين تكون نتائج الأشخاص المصابين بقصر شديد أو طول شديد مصحوب اللابؤرية (الاستغماتيزم) أقل توقُّعًا.

وفي بعض الحالات، قد ينتج عن العملية الجراحية تصحيح دون المُستوى المطلوب. إذا حدث هذا، فقد تحتاج إلى عملية جراحية أخرى لتحقيق التصحيح البصري المناسب.

نادرًا ما يعود مستوى رؤية بعض الناس ببطء إلى ما كان عليه قبل الجراحة. قد يحدث هذا بسبب بعض الحالات؛ مثل التئام الجروح غير الطبيعي، أو اختلال التوازن الهرموني، أو الحمل. في بعض الأحيان يكون هذا التغيير في الرؤية بسبب مشكلة أخرى في العين؛ مثل إعتام عدسة العين. تحدَّث مع طبيبك حول التغيُّرات في مستوى الرؤية.





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هل عملية الليزك تسبب العمى





بالنسبة لحدوث المضاعَفات فـ هل عملية الليزك تسبب العمي، ولكن الإجابة انه لن تؤدي إلى فقدان الرؤية وهو امر نادرة جدًّا. لكن هناك بعض الآثار الجانبية الشائعة إلى حدٍّ ما لجراحة العيون بالليزك وخصوصًا جفاف العينين والمشاكل البصرية المؤقتة مثل الوهج.

ولكن عادةً تزول تلك الآثار بعد عدة أسابيع أو أشهر، وهناك عدد قليل جدًّا من الناس مَن يَعُدها حالة مَرَضية طويلة المدى.

تتضمن مخاطر التي يمكن ان تجعل عملية الليزك تسبب العمى ما يلي:

1- جفاف العينين: وتتسبَّب جراحة الليزك في انخفاض إنتاج الدموع بشكل مؤقت. في أول ستة أشهر أو نحوها بعد الجراحة، قد تشعر بجفاف عينَيْك على نحوٍ غير معتاد مع تماثُلهما للشفاء. يمكن أن يقلِّل جفاف العينين من جودة رؤيتك.

وقد يوصي طبيب العيون بقطرات لعلاج جفاف العينين. إذا أُصِبْتَ بجفاف شديد بالعين، فيُمكنكَ إجراء عملية أخرى للحصول على سدادات خاصة تُوضَع في القنوات الدمعية لمنع تصريف الدموع من سطح العين.

2- رؤية الوهج ، والهالات، وازدواجية الرؤية:

وقد تواجِه صعوبةً في الرؤية ليلًا بعد إجراء الجراحة، والتي تستمر عادةً بضعة أيام إلى بضعة أسابيع. قد تلاحظ زيادة في الحساسية للضوء ووهجًا في الرؤية وهالات حول الأضواء الساطعة، أو تعاني من ازدواجية الرؤية.

وحتى عندما يتم قياس نتيجة بصرية جيدة في ظل ظروف الاختبار القياسية، فقد تنخفض رؤيتك في الضوء الخافت (مثل عند الغسق أو في الضباب) إلى درجة أكبر بعد الجراحة منها قبل الجراحة.

3- عمليات التصحيح الناقصة: وإذا لم يُزِل الليزر سوى قدر ضئيل للغاية من أنسجة العين، فلن تحصل على نتائج رؤية أوضح كما كنتَ تأمل. يُعَدُّ التصحيح الناقص أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بقِصَر النظر. قد تحتاج لإجراء عملية الليزك أخرى في غضون عام لإزالة نسيج أكثر.

4- التصحيح المفرط : من المحتمَل أيضًا أن يُزيل الليزر قدرًا كبيرًا للغاية من نسيج العين. قد يكون التصحيح المفرط أكثر صعوبةً في إصلاحه عما هو في حالة التصحيح الناقص.

5- اللابؤرية : ويُمكِن أن تَحدُث اللابؤرية (الاستيجماتيزم) بسبب إزالة النسيج بشكل غير متساوٍ. قد يستلزم هذا إجراء جراحة إضافية، أو ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة.

6- مشكلات السَّديلة:

ويُمكن أن تتسبَّب إعادة ثَنْي السَّديلة أو إزالتها من مقدِّمة العين خلال الجراحة في مضاعَفات، تشمل العدوى، وفرط إفراز الدموع. كما قد تنمو طبقة نسيج القرنية الأبعد بصورة غير طبيعية أسفل السَّديلة خلال عملية التعافي.

7- التدهور: يحدث التدهور عندما تتغير رؤيتك ببطء نحو الخطة الأصلية. وتُعَد هذه المضاعَفات أقل شيوعًا.

8- فَقْدان البصر أو تغيُّرات الرؤية : نادرًا ما يمكن أن تؤدي المضاعَفات ان عملية الليزك تسبب العمى وفقدان الرؤية. كما قد لا يتمكَّن بعض الأشخاص أيضًا من الرؤية بنفس الحدة أو الوضوح كما كان في السابق.





متى يستقر النظر بعد عملية الليزك





وعندما تنتهي عملية الليزك عادةً في غضون 30 دقيقة أو أقل. في أثناء العملية، تستلقي على ظهرك على كرسي الاستلقاء. قد يُقدَّم لك بعض الأدوية لمساعدتك على الاسترخاء.

وبعد وضع قطرات دواء التخدير في عينيك أثناء إجراء عملية الليزك ، يستخدم طبيبك أداة لإبقاء جفونك مفتوحة، و قد تُسبِّب حلقة الشفط الموضوعة على عينيك قبل قطع سَديلة القرنية شعورًا بالضغط، وقد تُصبح رؤيتك غير واضحة قليلًا.

ويستخدم جرَّاح العيون شفرة صغيرة أو القطع بالليزر لفتح سَديلة مفصلية صغيرة وإبعادها عن الجزء الأمامي من العين، ويقوم بطي السَّديلة إلى الخلف للطبيب بالوصول إلى الجزء المراد من القرنية لإعادة تشكيله.

وباستخدام شعاع الليزر المبرمج، يتمكَّن جرَّاح العيون من إعادة تشكيل أجزاء من القرنية. مع كل نبضة من شعاع الليزر، تُزال كمية صغيرة من أنسجة القرنية. بعد الانتهاء من إعادة تشكيل القرنية، يُعيد الجرَّاح السَّديلة إلى مكانها. تُشفى السَّديلة عادةً دون خيوط جراحية.

وفي أثناء الجراحة، سيُطلب منك التركيز على نقطة ضوء. يساعدك التحديق في هذا الضوء على إبقاء عينيك ثابتة في أثناء إعادة الليزر تشكيل القرنية. قد تَشُمُّ رائحة واضحة في أثناء إزالة الليزر أنسجة القرنية. يصف بعض الناس الرائحة؛ مثل رائحة حرق الشعر.

وإذا كنتَ بحاجة إلى إجراء جراحة الليزك في كلتا العينين، فسيقوم الأطباء عمومًا بإجراء العملية في نفس اليوم، وستكون قادرًا على الرؤية بعد الجراحة، ولكن لن تكون رؤيتك واضحة على الفور.

ويستغرق الأمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر تقريبًا بعد عملية الليزك قبل أن تُشفى عيناك تمامًا وتستقر رؤيتك، و تعتمد فرصك في تحسين الرؤية بعد عملية الليزك جزئيًّا، وعلى مدى جودة رؤيتك قبل الجراحة.

وسوف يُحدَّد لك الطبيب موعد للمتابعة بعد عملية الليزك يوم أو يومين من الجراحة. سوف يفحص شفاء عينيك ويتحقَّق من وجود أي مضاعفات بعد إجراء عملية الليزك.





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ماذا يحدث إذا فشلت عملية الليزك





وتميل نتائج الليزك على المدى الطويل إلى أن تكون أفضل في الأشخاص الذين تُقَيَّم حالتهم بعناية قبل الجراحة للتأكد من أنهم مرشحون مُناسبون لإجراء عملية الليزك ، ولكن ماذا يحدث إذا فشلت عملية الليزك.

إذا كنتَ ترتدي العدسات اللاصقة، التي يمكن أن تغيِّر شكل القرنية، فستحتاج إلى التوقُّف تمامًا عن ارتدائها وارتداء نظاراتك فقط لبضعة أسابيع على الأقل قبل التقييم والجراحة، وسيُقدِّم طبيبكَ إرشادات خاصة بناءً على نوع العدسات اللاصقة التي ترتديها ومدة ارتدائكَ لها.

في أثناء التقييم، سوف يسأل طبيبك عن تاريخك الطبي والجراحي، ويفحص عينك فحصًا شاملًا لتقييم قوة إبصارك، و تقييم إذا ما كان يمكنك إجراء عملية الليزك بأمان.

سوف يبحث طبيبك عن المؤشرات الآتية لمنع فشل عملية الليزك :

عدوى العين الالتهاب جفاف العين حدقتان مُتوسِّعتان ضغط عين مرتفع

سوف يقيس طبيب العيون أيضًا قرنية عينيك، مُلاحِظًا الشكل والكِفاف والسُّمك وأي عيوب أخرى. سيقوم طبيب العيون الخاص بك بتقييم مناطق القرنية التي تحتاج إلى إعادة تشكيل، وتحديد الكمية الدقيقة من الأنسجة المراد إزالتها من القرنية.

يستخدم الأطباء بشكل عام تقنية موجهة بواسطة جبهة الموجة لتقييم عينيك بالتفصيل قبل إجراء عملية الليزك . في هذا الاختبار، يقوم الماسح الضوئي بإنشاء مخطط تفصيلي دقيق، شبيه خريطة طبوغرافية لعينك. كلما كانت القياسات أكثر تفصيلًا، أزال طبيب العيون أنسجة القرنية بدقة أكبر.

قبل الجراحة، سيشرح لك طبيبك مخاطر ومزايا عملية الليزك ، وما يمكنك توقُّعه قبل الجراحة وبعدها، ويجيب عن أي أسئلة تطرحها. عملية الليزك وأضرارها وفرص فشلها.



