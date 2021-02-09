رئيس نادي بايرن ميونخ: أعرف محمود الخطيب وأتمنى له حصد البطولات

أكد كارل هاينز رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونيخ ، معرفته بـ محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، مشيرا الي انه يتابع الفريق ويتمني له حصد المزيد من البطولات .

وأضاف كارل هاينز رومينيجه في تصريحات عبر سكايب مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة "أون تايم سبورت 2": اعرف محمود الخطيب جيدا واتمني ان يستمر في تحقيق البطولات واتمني له التوفيق خلال المباريات المقبلة .





وأكمل رئيس نادي بايرن ميونخ، أن النادي الأهلي من أخطر الفرق التي يتم منافستها في أي بطولة، فتواجده في بطولة العالم للأندية أمر طبيعي لا نراه غريبًا، ونحترم مواجهته في أي توقيت.





وتابع: "الأهلي نادي كبير ويعتبر هو الأقوى في القارة الإفريقية، وحقق نجاحًا كبيرًا بوصوله الى هذه البطولة الكبيرة، سعادته لا تقل عن سعادة البايرن".





وأشار رئيس بايرن ميونخ الى أن محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم في الفترة الحالية، وهو يعتبر ميسي العرب، وذلك ما أحب أن أوضحه للكرة حول العالم، المنظومات الناجحة تتكون من أفرادها.