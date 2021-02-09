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أخبار العالم

ألمانيا تسجل 3379 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:57 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتسجيل 48 حالة وفاة. 

وبذلك يكون إجمالي الإصابات بالفيروس في ألمانيا 2 مليون و291 ألف و92 إصابة، والوفيات 62ألفا و156 حالة وفاة. 

ومن ناحية أخرى، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، أن لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا يعد أحد اللقاحات التي أثبتت فعاليتها للوقاية من كورونا.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إن التحورات الأخيرة للفيروس أثارت تساؤلات حول التأثير المحتمل لهذه السلالات على اللقاح.

وأعرب جيبريسوس عن قلقه حيال نتائج الاختبارات التي أجريت في جنوب أفريقيا على لقاح "أسترازينيكا"، مشددًا على ضرورة تطوير اللقاحات لمواكبة تحورات فيروس كورونا.

وأضاف: "من المهم تحديد ما إذا كان اللقاح فعالًا أم لا حيال الوقاية من المرض".
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