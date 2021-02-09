بنك SAIB يبدأ في تفعيل برنامج التمويل العقاري.. تفاصيل

أعلن بنك saib ، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن بدء تفعيل برنامج التمويل العقارى "مبادرة البنك المركزى لتمويل متوسطى الدخل" حيث قام بنك saib بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة الصفوة للتطوير العمرانى SUD إحدى أكبر الشركات العاملة بالسوق.

وقال عمرو عطالله نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات: "إن البنك المركزي والقطاع المصرفي يوليان كل الاهتمام بالقطاع العقاري، حيث يعتبر من أهم مؤشرات نمو الاقتصاد القومي، لذا فمن الطبيعي تدعيم النشاط العقاري، والذي يدفع نموه إلى نمو العديد من قطاعات الاخرى معه، مثل المقاولات وصناعة مواد البناء وغيرها. وأضاف "يأتي توقيع البنك بروتوكول تعاون مع شركة من أكبر الشركات العاملة بالسوق العقاري تماشيًا مع استراتيجية البنك لتنشيط وزيادة محفظة التمويل العقارى وكذلك لتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين".

من ناحيته أشار عمرو نصير رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع والاتصال المؤسسي والتسويق إلى البعد الاجتماعي لبرنامج مبادرة البنك المركزى لتمويل متوسطى الدخل، حيث تهدف إلى توفير مسكن مناسب لكل فئات المجتمع. حيث يتيح البرنامج تملك عقار سكنى بتمويل يصل الى 80% من قيمة العقار بقيمة تمويلية تصل الى مليون وثمانمئة الف جنيه مصري من قيمة الوحدة السكنية فى كافة المشروعات السكنية المختلفة بكافة محافظات الجمهورية التى تنطبق عليها شروط المبادرة وكذلك مشروعات وزارة الاسكان وصندوق الاسكان.