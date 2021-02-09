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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. مؤشر مديري المشتريات في دبي فوق مستوى النمو للشهر الثانى

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:00 م
الإمارات
الإمارات
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وكالات

استمر مؤشر مديري المشتريات في دبي فوق مستوى النمو عند 50.6% خلال شهر يناير من العام 2021، وذلك للشهر الثاني على التوالي بحسب مؤشر مدراء المشتريات الصادر عن مجموعة "آي إتش إس ماركيت".


ويظهر المؤشر أن قطاع الأعمال غير النفطي في دبي حقق نموا في النشاط التجاري للشهر الثاني على التوالي خلال يناير الماضي، وذلك رغم الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".


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كذلك فقد أظهرت أرقام التوظيف في دبي ارتفاعا طفيفا للمرة الأولى منذ حوالي عام، وبأسرع وتيرة في 14 شهرا حيث أعربت الشركات عن تفاؤلها تجاه الأعمال المستقبلية.



وقال ديفيد اوين، المحلل الاقتصادي: "لقد نمت الشركات غير النفطية في دبي للشهر الثاني على التوالي في يناير، وازدادت الثقة في عام 2021 أيضا بسبب سجل اللقاحات السريع في دولة الإمارات".



ويؤكد تقرير المجموعة أن جميع القطاعات في دبي سجلت تقريبا نموا ملحوظا، علما بأن قطاع الجملة والتجزئة كان الأفضل من حيث الأداء خلال شهر يناير الماضي والمحرك الرئيسي لخلق فرص العمل.



وأكدت بعض الشركات زيادة في طلب العملاء، وكان التفاؤل عند أعلى مستوياته منذ سبتمبر الماضي.

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