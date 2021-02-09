تامر حسنى ضيف جيهان عبدالله فى أجمد سابعة الساعه 7 خلال عيد الحب

تستضيف الإعلاميه جيهان عبدالله فى حلقه خاصة من برنامج اجمد 7 الساعه 7 على محطة وراديو نجوم FM 100.6 نجم الجيل تامر حسنى.





ولمدة ساعتين من الساعه 7 وحتى الساعة 9 مساءا يوم الأحد 14 فبراير يوم عيد الحب ويتحدث تامر حسنى عن أخر أعماله وهو ألبوم خليك فولاذى كما يتحدث عن بعض مشاريعه الفنية.



