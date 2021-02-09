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برلمان

رئيس الوفد: نعمل على حل المشكلات المالية.. وهناك من يدفع أموالًا مشبوهة لتشويه الحزب

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:27 م
بهاء أبو شقة
بهاء أبو شقة
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معتز الخصوصى
أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أنه يسعى لحل المشكلات المالية التي تواجهها جريدة الوفد منذ توليه رئاسة الحزب.


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عاجل عقده رئيس حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي في محافظة الجيزة، بحضور عدد من قيادات الحزب.


وأشار أبو شقة إلى أن المشاكل المالية تسقط نظما ومؤسسات، ولكنه أعلن مسئوليته الشخصية عن أي مشكلة ماليّة، ولم يغلق الجريدة أو البوابة، وتمكّن من توفير 2 مليون جنيه شهريًا.


ولفت إلى أنه تسلم الحزب في 30 مارس 2018 ولم يكن في خزينة الحزب سوى 800 ألف جنيه، وعليه 48 مليون جنيه ديون، مؤكدا أنهم تمكنوا من تسديد ديون الأهرام في يناير 2021، وأنه يتعاون مع الدكتور هاني سري الدين، رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، لتسديد الديون وتوفير النفقات.


ونوه أبو شقة إلى أن هناك من يدفع أموالًا مشبوهة من أجل تشويه حزب الوفد ورئيسه، مشددا على أنه في حزب الوفد وفديين أصحاب إرادة ولا يمكن لقلة أن تجرف الحزب، قائلًا: "وأنا أراهن على الوفديين الذين لا يمكن أن يسمحوا باختطاف الحزب".
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