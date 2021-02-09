رئيس الوفد: نعمل على حل المشكلات المالية.. وهناك من يدفع أموالًا مشبوهة لتشويه الحزب

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أنه يسعى لحل المشكلات المالية التي تواجهها جريدة الوفد منذ توليه رئاسة الحزب.











جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عاجل عقده رئيس حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي في محافظة الجيزة، بحضور عدد من قيادات الحزب.











وأشار أبو شقة إلى أن المشاكل المالية تسقط نظما ومؤسسات، ولكنه أعلن مسئوليته الشخصية عن أي مشكلة ماليّة، ولم يغلق الجريدة أو البوابة، وتمكّن من توفير 2 مليون جنيه شهريًا.











ولفت إلى أنه تسلم الحزب في 30 مارس 2018 ولم يكن في خزينة الحزب سوى 800 ألف جنيه، وعليه 48 مليون جنيه ديون، مؤكدا أنهم تمكنوا من تسديد ديون الأهرام في يناير 2021، وأنه يتعاون مع الدكتور هاني سري الدين، رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، لتسديد الديون وتوفير النفقات.









