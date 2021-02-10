اليوم .. حقوق الإنسان بالبرلمان تلتقي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة

تلتقى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مع لوران دي بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة.





وناقشت لجنة الخطة والموازنة، أمس الثلاثاء، مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة التي أوردتها في التقرير العام للجنة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018/2019 فيما يخص الهيئات العامة الاقتصادية.





وشهد الاجتماع بحث وتدارس الصورة الاجمالية بنتائج تنفيذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية من واقع حساباتها الختامية للسنة المالية 2019/2020، بحضور وزارتي المالية - التخطيط والتنمية الاقتصادية.





كما شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الاستماع إلى نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فيما يدخل في اختصاص لجنة القوى العاملة.



