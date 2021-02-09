بسبب زيت مغلي.. تفاصيل مصرع طفل وإصابة 3 أشخاص في حريق منزل بالإسماعيلية

كشفت مصادر رسمية، أسباب اندلاع الحريق بوحدة سكنية بالطابق الرابع بمساكن مبارك بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية.





وقالت المصادر لـ "صدي البلد"، إن نسيان الأم لطاسة زيت مغلي، السبب الذي أدي إلي انفجار أسطوانة الغاز واندلاع الحريق بالمنزل، لافتة الي انقاذ أسرة من الموت المحقق أثر انفجار أنبوب بوتاجاز بعمارات دار الضيافة، كما تم إصابة فرد شرطة إيهاب محمد محمد 22 عاما بحالة إختناق.





وانتهت النيابة من معاينة موقع الحريق، واستمعت لرواية الشهود والضحايا حول ملابسات وقوع الحادث، حيث ذكر الزوج في اقواله ان الام تركت طعام علي البوتاجاز ولم تلتفت الي إطفاء النيران، مرجحا انه السبب في الواقعة.





وتوفى طفل وأصيب 3 أشخاص بحروق متنوعة واختناقات، في حريق وحدة سكنية بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية.





وتمكنت الحماية المدنية برئاسة العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، من السيطرة على حريق داخل وحدة سكنية بمساكن دار الضيافة بالدور الرابع تعمها النيران، بعد انفجار أنبوب بوتاجاز.





تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارا يفيد بوفاة زياد خالد عبد المعطي 4 سنوات بعد توقف عضلة القلب، وإصابة كل من هبة نبيل محمود بحريق من الدرجة الأولى بكامل الوجه، وخالد السيد عبد المعطي 34 عاما، حريق بالوجه والذراعين، وإيهاب محمد محمد 22 عاما اختناق.





كان قد ورد بلاغ للحماية المدينة بوجود حريق بداخل وحدة سكنية بمدينة المستقبل بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز.





وتم الدفع بثلاث سيارات حماية مدينة، كما وجه الدكتور حسن دوريش مدير مرفق الإسعاف، بالدفع بسيارتين إسعاف، لنقل المصابين وإسعافهم.