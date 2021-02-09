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تعليم

اقتصاد القاهرة تستضيف وزير المالية في ندوة علمية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:49 م
جانب من الندوة
جانب من الندوة
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قسم التعليم
نظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة "قسم الاقتصاد" سيمنار علميا اليوم تحت عنوان "قراءة في الموازنة العامة المصرية 2020-2021 في ظل استمرار فيروس كورونا".


عُقد السيمنار افتراضيًا بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وتحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.


شارك في السيمنار الدكتورة عالية المهدي عميد الكلية الأسبق ومنسق السيمنار العلمي، والدكتورة هبة نصار نائب رئيس الجامعة الأسبق ومنسق السيمنار، و الدكتورة نجوى سمك رئيس قسم الإقتصاد.
 
وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالمشاركين، مضيفا أن هذا السيمنار يُعقد في وقت مهم وفي ظروف شديدة الاستثنائية على مستوى مصر والعالم في ظل جائحة عالمية تتحدى أنظمتنا الصحية.


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وأشاد السعيد، بما استطاعت الدولة تحقيقه من إنجازات ونتائج إيجابية وجيدة على مستوى السياسة النقدية والسياسة المالية، وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته عام 2016.

وتابع أن الاقتصاد المصري كان من أقل الاقتصادات تضررا في العالم، وذلك بسبب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، فمنذ بداية أزمة كورونا تضررت قطاعات اقتصادية عديدة في مصر وعلى رأسها السياحة بسبب إجراءات الإغلاق التي اتخذتها معظم دول العالم، كما تعطل النشاط الاقتصادي المحلي لعدة أشهر نتيجة اتخاذ مصر إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وبالرغم من ذلك فقد أظهرت الموازنة العامة لمصر تعافيًا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بعد أن تراجع العجز وزادت الإيرادات رغم تداعيات أزمة كورونا على موارد مصر. 

وفي نهاية كلمته، توجه الأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالشكر والتقدير إلى وزير المالية د. محمد معيط لحرصه على المشاركة في السيمنار العلمي لقسم الاقتصاد، وإلى رئيس جامعة القاهرة أ. د. محمد عثمان الخشت على رعايته لهذا الحدث المهم، والذي يحرص قسم الاقتصاد على تنظيمه شهريًا.


كما أعرب السعيد عن سعادته بالتنظيم والتنسيق الجيد والترتيبات المُتميزة التي ظهرت جلية بفضل الجهود التي بذلتها الدكتورة عالية المهدي العميد الأسبق للكلية ومنسق السيمنار، والدكتورة هبة نصار نائب رئيس الجامعة الأسبق ومنسق السيمنار، والدكتورة نجوى سمك رئيس قسم الاقتصاد.
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