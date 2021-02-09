تلاعب فى وزن الرغيف.. تحرير 35 محضرا للمخابز المخالفة في البحيرة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم الثلاثاء، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 30 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعدم اعلان عن مواعيد التشغيل وعدم نظافة أدوات العجين.

كما تم تحرير 5 محاضر تموينية عبارة عن غلق تجار تموينيين فى مواعيد العمل الرسمية وكذلك عدم الإعلان عن أسعار بيع المقررات التموينية بمركز كفر الدوار، ضبط عدد 2 صاحب مصنع لعمل المخللات بدون ترخيص وتم التحفظ على 45 برميل مخللات يزن الواحد 150 كجم متغيره الصفات الطبيعية فى اللون والرائحة والملمس بعدد 20 برميل وكذا 25 برميل بدون بيانات.

كما تم تحرير عدد 2 محضر عدم اعلان عن الأسعار لمحلات تجارية، وتحرير محضر عدم اعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز لاحد المستودعات، وتحرير محضر غلق لأحد التجار التموينيين لغلقه المحل أثناء مواعيد العمل الرسمية، تحرير 16 محضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة من المحلات التجارية.







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