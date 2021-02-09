ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تلاعب فى وزن الرغيف.. تحرير 35 محضرا للمخابز المخالفة في البحيرة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:55 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الجنبيهى

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم الثلاثاء، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 30 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعدم اعلان عن مواعيد التشغيل وعدم نظافة أدوات العجين.

كما تم تحرير 5 محاضر تموينية عبارة عن غلق تجار تموينيين فى مواعيد العمل الرسمية وكذلك عدم الإعلان عن أسعار بيع المقررات التموينية بمركز كفر الدوار، ضبط عدد 2 صاحب مصنع لعمل المخللات بدون ترخيص وتم التحفظ على 45 برميل مخللات يزن الواحد 150 كجم متغيره الصفات الطبيعية فى اللون والرائحة والملمس بعدد 20 برميل وكذا 25 برميل بدون بيانات.

كما تم تحرير عدد 2 محضر عدم اعلان عن الأسعار لمحلات تجارية، وتحرير محضر عدم اعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز لاحد المستودعات، وتحرير محضر غلق لأحد التجار التموينيين لغلقه المحل أثناء مواعيد العمل الرسمية، تحرير 16 محضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة من المحلات التجارية.


اقرأ أيضا :- عاشق الورد من ليبيا إلى مصر يروي أسرار الغربة و الزراعة في المنازل بالبحيرة


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

من بينها خبز ناقص الوزن.. تحرير17 محضرا للمخابز المدعمة المخالفة بالبحيرة

تحرير 27 محضرا للمخابز المدعمة المخالفة بكفر الدوار وشبراخيت

تحرير 16 محضرا للمخابز المخالفة فى أبو حمص بالبحيرة

تحرير 50 محضرا للمخابز المخالفة بـ البحيرة

ضبط مخبز بداخلة 8 شكاير رمال بدلا من الدقيق في دمنهور

تحرير 29 محضرا للمخابز المدعمة المخالفة بمركزين في البحيرة

ترشيحاتنا

مينفعش تقلب الهرم.. فايز يوجه نصيحه للأهلي عقب الهزيمة أمام بايرن ميونخ

اجتماع عاجل للجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي

مؤشر سلبي يهدد برفع سعر البنزين في مصر.. النفط يصل إلى أعلى مستوياته لأول مرة من 13 شهرا

بفستان فضي.. شاهد.. أحدث ظهور لـ جوهرة

مباحث القاهرة تكشف ملابسات واقعة اختطاف فتاتين بالمطرية

فروق جماعية.. حسن المستكاوي يعدد أسباب هزيمة الأهلي أمام بايرن ميونخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة.. دواء جديد يحمي من فقدان السمع

الأمير هاري يعود إلى بريطانيا بدون زوجته ميجان ماركل.. لهذا السبب

سببا في ارتفاع الحالات .. دراسة تكشف عن فئات عمرية تنشر عدوى كورونا