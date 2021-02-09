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رياضة

نجم بايرن ميونخ يعترف: ارتكبنا بعض الأخطاء أمام الأهلي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:53 م
الأهلي ضد بايرن ميونخ
الأهلي ضد بايرن ميونخ
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محمد السعيد
أكد جوشوا كيميتش نجم فريق بايرن ميونخ، أن فريقه ارتكب بعض الأخطاء، خلال مواجهة الأهلي، أمس، الاثنين، في الدور نصف النهائي، من بطولة  كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.
وتغلب بايرن ميونخ على الأهلي بهدفين دون رد، سجلهما  النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقال كيمتش في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ:"  "قدمنا أداءً جيدا في الدقائق الـ 30 أو الـ 35 الأولى، وبعد ذلك ارتكبنا بعض الأخطاء وكان علينا أن نبذل جهدًا أكبر".

وتابع: لقد دافعنا بشكل جيد وتحكمنا في مجريات اللعب طوال المباراة، ربما لم نظهر بأفضل مستوى لنا، ولكن الأكيد أننا استحقينا الفوز والتأهل".

وسيواجه بايرن ميونخ نظيره تيجريس أونال المكسيكي يوم الخميس المقبل في المباراة النهائية، بينما سيواجه الأهلي بالميراس في اليوم ذاته فريق بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.


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