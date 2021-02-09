ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: وجه القمر (شعر)

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:24 م
صدى البلد
Advertisements
رأيت سواد الليل فى سحر
 المأقى 
فقبلت وجنتيها دون تلاقى 
وكلما جبت فى وجه القمر زادنى اشتياق
فالقبلة على جبينها تحيى الأمل ألافراق
فصرت أسبح لله سبحان الخلاق 
والقلب أتعبه الجوى من شدة الأشواق
ضع كفاك على صدرى عساك تطفئ نارإحتراقى 
فكم من متيم زاده البعد إعتناق
فكم من صدفة جمعتنا فالتقت الأعين فى عناق 
وقد زاد الحديث طربًا بحلاوة العشاق 
وما ترانى وجلا ألا من إشفاق
فنظرة من حبيب دواءبلا ترياق 

فقلبى أسمع نبضاته بلقياك
وكل أغانى العشق أغزلها لعيناك
 أحببت كل من كان فى مسماك 
ولا أنظم الغزل إلا فى محياك
فرفقا بقلبى سيدتى ورحماك 
فلن تدللنى إمرأة سواك 
فما أجمل الدلال يين يداك 
وروعة كلمات العشق ما نطقت فاك 
فما كنت من الهوى يوما من شاك 
أحبيبة أنت أم صرت عبدًا أسير دنياك ؟
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكسري الروتين .. طريقة عمل البسلة بـ 4 وصفات غير تقليدية

بشرى سارة.. دواء جديد يحمي من فقدان السمع

الأمير هاري يعود إلى بريطانيا بدون زوجته ميجان ماركل.. لهذا السبب