هويدا دويدار تكتب: وجه القمر (شعر)

رأيت سواد الليل فى سحر

المأقى

فقبلت وجنتيها دون تلاقى

وكلما جبت فى وجه القمر زادنى اشتياق

فالقبلة على جبينها تحيى الأمل ألافراق

فصرت أسبح لله سبحان الخلاق

والقلب أتعبه الجوى من شدة الأشواق

ضع كفاك على صدرى عساك تطفئ نارإحتراقى

فكم من متيم زاده البعد إعتناق

فكم من صدفة جمعتنا فالتقت الأعين فى عناق

وقد زاد الحديث طربًا بحلاوة العشاق

وما ترانى وجلا ألا من إشفاق

فنظرة من حبيب دواءبلا ترياق





فقلبى أسمع نبضاته بلقياك

وكل أغانى العشق أغزلها لعيناك

أحببت كل من كان فى مسماك

ولا أنظم الغزل إلا فى محياك

فرفقا بقلبى سيدتى ورحماك

فلن تدللنى إمرأة سواك

فما أجمل الدلال يين يداك

وروعة كلمات العشق ما نطقت فاك

فما كنت من الهوى يوما من شاك

أحبيبة أنت أم صرت عبدًا أسير دنياك ؟