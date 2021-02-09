ما بين الاتجار بالبشر والأعمال الإباحية.. حقائق لا تعرفها عن الإنترنت المظلم

كثيرا ما نسمع عن الإنترنت المظلم أو الدارك ويب، وعن جرائم التجارة غير المشروعة التى تحدث فيه ولكننا لا نعرف بالتحديد ما هو الإنترنت المظلم وكيف يدار وما الذى يحدث فيه، ولماذا يدور حوله الكثير من الشكوك.





وبحسب موقع Serious Facts فإن شبكة الإنترنت مقسمة إلى طبقات أو أجزاء مختلفة الجزء الأول هو Surface Web أو الإنترنت العادى، والآخر هو ما يسمى ب Deep Web أو Dark Web وهو ما يعرف بالإنترنت المظلم وهو الذى تدار فيه أبشع الجرائم وأخطرها على الإطلاق، ولقد ثبت من قبل العلماء والخبراء أن 96٪ من شبكات الإنترنت مخفى للغاية حيث يشكل الإنترنت المظلم 90٪ منها وباقي 6٪ هو الجزء الأكثر إخفاء وأكثر خطورة والأكثر ظلمة من الإنترنت المظلم نفسه.









والإنترنت المظلم هو مجموعة من عدة أنواع من المعلومات السرية التي تتكون من معلومات قاعدة البيانات تضم بيانات لمؤسسات وجامعات ومدارس وغيرها للأشخاص العاديين الذين ينتمون إلى أي بلد ومكاتب حكومية وإدارات، إلى عدد من البيانات الحساسة والسرية لمعظم الهيئات وقاعدة هائلة من البيانات الموجدة على شبكة الإنترنت.





يتم التعامل بالعملات المشفرة فى عمليات البيع والشراء على شبكة الإنترنت المظلم ، ووفقا لدراسة أجرتها جامعة بورتسموث بالمملكة المتحدة ، فإن 80٪ من حركة مرور الويب على الشبكة تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية.





وتشمل عمليات البيع والشراء على الإنترنت المظلم بيع بيانات بطاقة الائتمان المسروقة ، والأبحاث الطبية بما في ذلك معلومات حول الأدوية والعلاجات الجديدة، والأسرار التجارية والسجلات المالية، و التقارير الاستخباراتية .





كما تشمل نشاطات الشبكة بيع الأسلحة والمخدرات والسلع المسروقة والآثار المنهوبة والسلع غير القانونية والحيوانات المهددة بالانقراض والعمل بالسخرة والمواد الإباحية للأطفال وبيع الأعضاء والاتجار بالبشر.





وشبكة الإنترنت المظلم هى شبكة مفتوحة الوصول تحتوى على أي نوع من الجرائم ، حيث لا يُسمح بفهرسة هذا الجزء في محركات البحث لتظهر للجمهور.





وفيما يلى عدد من الحقائق الأخرى عن شبكة الإنترنت المظلم





- زاد نشاط الويب المظلم بنسبة 300٪ في السنوات الثلاث الماضية.





- يتصل أكثر من 2 مليون مستخدم نشط بشبكات الإنترنت المظلم كل يوم.





-قفزت القيمة الإجمالية لعملة البيتكوين التي يتم تداولها على شبكة الويب المظلمة بنسبة 65٪ منذ عام 2019.





-بلغت الإيرادات السنوية المقدرة الناتجة عن الجرائم الإلكترونية في عام 2019 ما قيمته 1.5 تريليون دولار أمريكي.





- ستحدث هجوم برامج الفدية كل 11 ثانية بحلول عام 2021.





- يهاجم القراصنة كل 39 ثانية ، بمتوسط 2244 مرة في اليوم.





- حوالى 60٪ من المعلومات المتوفرة على شبكة الويب المظلمة قد تضر بالمؤسسات.







