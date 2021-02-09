ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

ما بين الاتجار بالبشر والأعمال الإباحية.. حقائق لا تعرفها عن الإنترنت المظلم

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:00 م
حقائق لا تعرفها عن
حقائق لا تعرفها عن الإنترنت المظلم
Advertisements
ندى على
كثيرا ما نسمع عن الإنترنت المظلم أو الدارك ويب، وعن جرائم التجارة غير المشروعة التى تحدث فيه ولكننا لا نعرف بالتحديد ما هو الإنترنت المظلم وكيف يدار وما الذى يحدث فيه، ولماذا يدور حوله الكثير من الشكوك. 

وبحسب موقع  Serious Facts فإن شبكة الإنترنت مقسمة إلى طبقات أو أجزاء مختلفة الجزء الأول هو Surface Web أو الإنترنت العادى، والآخر هو ما يسمى ب Deep Web أو Dark Web وهو ما يعرف بالإنترنت المظلم وهو الذى تدار فيه أبشع الجرائم وأخطرها على الإطلاق، ولقد ثبت من قبل العلماء والخبراء أن 96٪ من شبكات الإنترنت مخفى للغاية حيث يشكل الإنترنت المظلم 90٪ منها وباقي 6٪ هو الجزء الأكثر إخفاء وأكثر خطورة والأكثر ظلمة من الإنترنت المظلم نفسه. 


والإنترنت المظلم هو مجموعة من عدة أنواع من المعلومات السرية التي تتكون من معلومات قاعدة البيانات تضم بيانات لمؤسسات وجامعات ومدارس وغيرها  للأشخاص العاديين الذين ينتمون إلى أي بلد ومكاتب حكومية وإدارات، إلى عدد من البيانات الحساسة والسرية لمعظم الهيئات وقاعدة هائلة من البيانات الموجدة على شبكة الإنترنت. 

يتم التعامل بالعملات المشفرة فى عمليات البيع والشراء على شبكة الإنترنت المظلم، ووفقا لدراسة أجرتها جامعة بورتسموث بالمملكة المتحدة ، فإن 80٪ من حركة مرور الويب على الشبكة تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

وتشمل عمليات البيع والشراء على الإنترنت المظلم  بيع بيانات بطاقة الائتمان المسروقة ، والأبحاث الطبية بما في ذلك معلومات حول الأدوية والعلاجات الجديدة، والأسرار التجارية والسجلات المالية، و التقارير الاستخباراتية . 

كما تشمل نشاطات الشبكة بيع الأسلحة والمخدرات والسلع المسروقة والآثار المنهوبة والسلع غير القانونية والحيوانات المهددة بالانقراض والعمل بالسخرة والمواد الإباحية للأطفال وبيع الأعضاء والاتجار بالبشر. 

وشبكة الإنترنت المظلم هى شبكة مفتوحة الوصول تحتوى على  أي نوع من الجرائم ، حيث لا يُسمح بفهرسة هذا الجزء في محركات البحث لتظهر للجمهور.

وفيما يلى عدد من الحقائق الأخرى عن شبكة الإنترنت المظلم 

- زاد نشاط الويب المظلم بنسبة 300٪ في السنوات الثلاث الماضية.

- يتصل أكثر من 2 مليون مستخدم نشط بشبكات الإنترنت المظلم كل يوم.

-قفزت القيمة الإجمالية لعملة البيتكوين التي يتم تداولها على شبكة الويب المظلمة بنسبة 65٪ منذ عام 2019.

-بلغت الإيرادات السنوية المقدرة الناتجة عن الجرائم الإلكترونية في عام 2019 ما قيمته 1.5 تريليون دولار أمريكي.

- ستحدث هجوم برامج الفدية كل 11 ثانية بحلول عام 2021.

- يهاجم القراصنة كل 39 ثانية ، بمتوسط 2244 مرة في اليوم.

- حوالى 60٪ من المعلومات المتوفرة على شبكة الويب المظلمة قد تضر بالمؤسسات.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا.. كيف تخفي رقمك في تيليجرام؟.. 6 خطوات لإخفاء شبكة واي فاي المنزلية

يبيع المخدرات والعملات المشفرة.. ألمانيا تفكك أكبر موقع إلكتروني على الدارك ويب في العالم

أخبار التكنولوجيا| أفضل 4 تطبيقات لاستعادة هاتفك الأندرويد المسروق.. فيفو تكشف مواصفات هاتف Vivo Y31 ببطارية كبيرة

كل ما تريد معرفته عن كارت ميزة للدفع الإلكتروني والشراء عبر الإنترنت

الرقم بـ 20 دولارا .. تسريب 533 مليون رقم هاتف لمستخدمي فيسبوك وبيعها على الإنترنت

احذر استخدامها.. تعرف على أسوأ 20 كلمة مرور في العالم

ترشيحاتنا

تسبب فيروس سي.. مستشارة وزيرة الصحة تحذر من حقن المضادات الحيوية ..شاهد

بإطلالة رياضية.. يارا نعوم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

أردوغان يحدد شرطا لسحب القوات التركية من ليبيا

رجل فاضي.. نجم الأهلي يرد على منتقدي أداء الفريق أمام البايرن

رسميا.. قناة بي إن سبورت المفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي

يحوّل متلقيه إلى شواذ جنسيا.. داعية إيراني يحرّم التطعيم بلقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فيديو جديد .. نوال الزغبي تستعرض جمالها وأناقتها على إنستجرام

بدء إنتاج دودج دورانجو SRT هيلكات 2021 الجديدة

خضار رخيص الثمن يعالج الإنفلونزا ويقوي المناعة .. تعرف عليه