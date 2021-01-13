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تكنولوجيا

يبيع المخدرات والعملات المشفرة.. ألمانيا تفكك أكبر موقع إلكتروني على الدارك ويب في العالم

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:00 ص
ألمانيا تفكك أكبرموقع
ألمانيا تفكك أكبرموقع إلكترونى على الدارك ويب فى العالم
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ندى على
قامت عدد من الدول الأوروبية على رأسها ألمانيا بتفكيك أكبر موقع إلكترونى فى العالم على الدارك ويب أو ما يعرف بالإنترنت المظلم، وذلك بعد قيام الموقع بالمتاجرة بجميع أنواع الأدوية، والمخدرات وبيع الأموال المزوّرة وبطاقات الائتمان المسروقة. 

وبحسب الموقع الرسمى لوكالة تطبيق القانون الأوروبية،  Europol اليوروبول، فإنه قد تم التنسيق بين عدد من الدول على رأسها ألمانيا وأستراليا والدنمارك وأوكرانيا والمملكة المتحدة لإيقاف الموقع الذى يسمى DarkMarket ، والذى يقوم باستخدامه أكثر من 500 ألف مستخدم. 

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وتم اكتشاف أن عدد البائعين الموجودين على الموقع أكثر من 2400 بائع للممنوعات، كما تمت من خلاله أكثر من 320 ألف عملية بيع وشراء غير شرعية، كما تم بيع أكثر من 4650 عملة بيتكوين مشفرة. 

وفقا للموقع فإن وكالة تطبيق القانون الأوروبية قد قامت بتحديد مكان الموقع ثم قامت بإغلاق الخوادم الخاصة به والاستيلاء على كل عناص البنية التحتية الخاصة بالموقع، حيث بلغ عددها أكثر من 20 خادم، ثم ألقت القبض على المسئولين عن الموقع. 

ومؤخرًا كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، أن هناك أكثر من 40 هيئة ومؤسسة حول العالم، تم اختراقها إلكترونيا، عبر حملة قرصنة كبرى استهدفت عددا من المؤسسات الحكومية والشركات حول العالم، منها 40 هيئة من الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وعدد من شركات التكنولوجيا الأخرى 80 % منها فى الولايات المتحدة الأمريكية. 
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