هجوم إلكتروني خطير يخترق حسابات المديرين التنفيذيين في العالم

يبدو أن العالم على موعد مع موجة اختراقات جديدة بعدما تبين تجهيز عدد كبير من الهاكرز أو المخترقين للسيطرة التامة على حسابات المديرين التنفيذيين، الأمر الذي يعني العديد من الضحايا.





وبالفعل تبين أن العديد من المديرين التنفيذيين الذين تم اختراق حساباتهم بالفعل، يشترون الآن حساباتهم الأصلية من جديد مقابل مبالغ مالية طائلة، كما أنها من الممكن أن تتعرض للاختراق أكثر من مرة.





تعود القصة عندما تم إختراق حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بمديري شركة "سي سيوت" المملوكة لمايكروسوفت الأمريكية، ليتوسع الهجوم ويصبح أكثر شراسة بسبب تمكنه من العديد الشركات، بما فيها من حسابات المديرين التنفيذيين ونوابهم فى أمريكا و أوروبا.





ويتم بيع الحساب الواحد من 100 إلى 1500 دولار أمريكي، حيث الأمر يكون بالكامل حسب تقدير المخترقين وفقًا لأهمية الحساب والبريد المستولى عليهم.





وحذر خبراء أمن سيبراني من احتمالية حصول الهاكرز على تسجيلات الدخول لتلك الحسابات، من خلال اختراق البيانات المتواجدة على أجهزة الكمبيوتر المستهدفة.



