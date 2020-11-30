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تكنولوجيا

هجوم إلكتروني خطير يخترق حسابات المديرين التنفيذيين في العالم

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:00 م
هجوم إلكتروني خطير
هجوم إلكتروني خطير يخترق حسابات المديرين التنفيذيين
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قسم التكنولوجيا
يبدو أن العالم على موعد مع موجة اختراقات جديدة بعدما تبين تجهيز عدد كبير من الهاكرز أو المخترقين للسيطرة التامة على حسابات المديرين التنفيذيين، الأمر الذي يعني العديد من الضحايا.

وبالفعل تبين أن العديد من المديرين التنفيذيين الذين تم اختراق حساباتهم بالفعل، يشترون الآن حساباتهم الأصلية من جديد مقابل مبالغ مالية طائلة، كما أنها من الممكن أن تتعرض للاختراق أكثر من مرة.

تعود القصة عندما تم إختراق حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بمديري شركة "سي سيوت" المملوكة لمايكروسوفت الأمريكية، ليتوسع الهجوم ويصبح أكثر شراسة بسبب تمكنه من العديد الشركات، بما فيها من حسابات المديرين التنفيذيين ونوابهم فى أمريكا و أوروبا.

ويتم بيع الحساب الواحد من 100 إلى 1500 دولار أمريكي، حيث الأمر يكون بالكامل حسب تقدير المخترقين وفقًا لأهمية الحساب والبريد المستولى عليهم.

وحذر خبراء أمن سيبراني من احتمالية حصول الهاكرز على تسجيلات الدخول لتلك الحسابات، من خلال اختراق البيانات المتواجدة على أجهزة الكمبيوتر المستهدفة.

وكان قد تعرض موقع "فلايترادار 24" المعني بالتتبع الفوري للرحلات الجوية، لهجوم إلكتروني أدى إلى توقف خدماته لساعات.

 

وقالت الشركة إن الهجوم هو الثالث من نوعه الذي تتعرض له في غضون يومين.

 

وأضافت أن المحاولات المبكرة لإعادة الموقع للعمل باءت بالفشل، مع "حالة عدم استقرار كبيرة بسبب الهجمات المستمرة" مشيرة إلى أن الهجوم أثر على "مدى توفر خدماتنا"، لكن لم يضر ببيانات المستخدمين.

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