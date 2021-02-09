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مرأة

بـ التايجر.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها على إنستجرام

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:57 م
نور الزاهد
نور الزاهد
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نهى هجرس
نشرت البلوجر نور الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وجذابة تبرز جمالها.

وتألقت  نور الزاهد، ببلوزة جذابة باللون الأسود والبني، ونقشة التايجر التي كشفت عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نور الزاهد في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البيج اللامع الذى يبرز جمال انوثتها، ووضعت نظارة شمسية لإكمال ظهورها.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.

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