مين فستانها أحلى .. هنا الزاهد ولا أخواتها.. والجمهور: نور بونبوناية الفرح

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة من صور الفنانة هنا الزاهد وشيقيقتها فرح ونور الزاهد لإطلالتهما الجذابة في فرح هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي الذي أقيم وسط عدد كبير من النجوم في الأيام الماضية.





وظهرت الفنانة هنا الزاهد بفستان السندريلا الذي نال إعجاب الكثير من جمهورها ووصفوها بـ الاميرة والملكة، بارتدائها فستان فرح من تصميم المصمم سامو هجرس الذي أبدع في تفاصيل الفستان من خلال إبراز جسمها الرشيق وخصرها الذي شبهه البعض العروسة باربي.





وجاءت إطلالة فرح الزاهد، شقيقة الفنانة هنا الزاهد بارتدائها فستان باللون النيود المحتشم وجاء بقماش شفاف من منطقة الصدر وطرز بالألماس، ونالت اعجاب البعض والآخر انتقدها بأن الفستان غير مناسب أفرح اختها.



