ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مين فستانها أحلى .. هنا الزاهد ولا أخواتها.. والجمهور: نور بونبوناية الفرح

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:52 ص
هنا الزاهد واخواتها
هنا الزاهد واخواتها
رنا عصمت
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة من صور الفنانة هنا الزاهد وشيقيقتها فرح ونور الزاهد لإطلالتهما الجذابة في فرح هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي الذي أقيم وسط عدد كبير من النجوم في الأيام الماضية.

وظهرت الفنانة هنا الزاهد بفستان السندريلا الذي نال إعجاب الكثير من جمهورها ووصفوها بـ الاميرة والملكة، بارتدائها فستان فرح من تصميم المصمم سامو هجرس الذي أبدع في تفاصيل الفستان من خلال إبراز جسمها الرشيق وخصرها الذي شبهه البعض العروسة باربي.

وجاءت إطلالة فرح الزاهد، شقيقة الفنانة هنا الزاهد بارتدائها فستان باللون النيود المحتشم وجاء بقماش شفاف من منطقة الصدر وطرز بالألماس، ونالت اعجاب البعض والآخر انتقدها بأن الفستان غير مناسب أفرح اختها.

والأخيرة نور الزاهد، جاءت إطلالتها الساحرة من خلال ارتدائها فستانا مكشوف الأكتاف والصدر، ويأخذ القماش الشيفون الشفاف من منطقة البطن وذات فتحة ساق وهو ستايل الفستان القصير من الأمام والتول الطويل، ووصفت من الجمهور ببنبوناية الفرح لبكائها الشديد الذي يدل علي فرحتها الغامرة لشقيقتها هنا الزاهد.
مين فستانها أحلى .. هنا الزاهد ولا أخواتها.. والجمهور: نور بونبوناية الفرح

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفتحة تكشف ساقها .. شاهد مايا دياب بكاش مايوه شفاف

مجوهرات فخمة.. عبير صبرى بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

عروسة باربى.. اكرم حسنى يقدم أغنية خاصة بـ فرح هنا الزاهد واحمد فهمى ..فيديو

بكاء وتأثر هنا الزاهد ووالدتها في حفل زفافها على احمد فهمى ..فيديو

هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا بـ فساتين زفافها .. ما الأجمل؟

فيديوجراف| فرح هنا الزاهد وأحمد فهمى يخطف الأضواء

ترشيحاتنا

قصة الجنين الشيطان الذي أرعب أمه قبل ولادته.. صور

بالأحضان والقبلات .. إيهاب جلال يودع لاعبي المصري .. الأقرب لتولي تدريب منتخب مصر .. فيديو

بجامب سوت وحذاء رياضي .. سميرة سعيد فى إطلالة جديدة بـ TheVoice 5

بعد الهزيمة من جينيراسيون.. مرتضى منصور يتصل هاتفيا ببعثة الزمالك في السنغال.. اعرف السبب

سيارة بورش 2019.. تركي آل الشيخ يرصد جائزة كبرى.. جاوب واكسب

سر غضب ويليام من الصور العارية لـ الأميرة ديانا

الخطيب يستجيب.. فايلر يضغط على مسئولي الأهلي بهذا الأمر قبل لقاء الزمالك في السوبر

بالأحضان والقبلات .. إيهاب جلال يودع لاعبي المصري .. الأقرب لتولي تدريب منتخب مصر .. فيديو

رسميا.. الترجى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فضيحة رادس بشكل نهائى

بالصور.. ليلة مقتل أبو حمزة الإرهابى.. تفاصيل مأمورية الفجر والثأر لشهداء الجيش والشرطة من خلية جلبانة بشمال سيناء

حملوه على الأعناق.. مؤمن زكريا يفاجئ الجمهور المحتشد أسفل منزله.. شاهد ماذا فعل

تشاجرا عقب الزفاف بأيام .. عروس الدقهلية تطعن زوجها بسكين وجهود مكثفة لضبطها

مهدومة .. لجنة جرد القصور الرئاسية تفجر مفاجأة عن استراحة المعمورة | فيديو

بعد الهزيمة من جينيراسيون.. مرتضى منصور يتصل هاتفيا ببعثة الزمالك في السنغال.. اعرف السبب

اتحاد الكرة ينصف الأهلي وبيراميدز ويتجاهل الزمالك فى مؤجلات الدوري.. تفاصيل

سيارة بورش 2019.. تركي آل الشيخ يرصد جائزة كبرى.. جاوب واكسب

نرجسية شديدة .. استشاري نفسي: حركات محمد علي المفرطة تشير إلى تعاطية للمخدرات .. شاهد

المصري يكشف تفاصيل إتمام تعاقد منتخب مصر مع إيهاب جلال ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين فستانها أحلى .. هنا الزاهد ولا أخواتها.. والجمهور: نور بونبوناية الفرح

بفستان اسود قصير.. سيرين عبد النور تحضر عيد ميلاد وائل كفوري.. شاهد

بفستان برتقالي كت قصير وخلخال.. سالي عبد السلام في إطلالة جديدة