حكم من يقدر على الحج ماليا أو بدنيا ولم يؤد الفريضة.. الإفتاء ترد.. فيديو

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن للحج قدرة مالية وقدرة بدنية، فلو كان المسلم قادرا ماليا فله أن ينيب ما يحج عنه، أما إذا كان قادرا بدنيا وليس معه المال ليحج منه، فلا يجب عليه الحج، جاء ذلك في إجابته عن سؤال "ما حكم من يقدر على الحج ولم يفعل؟

من يجب عليه الحج؟

حج وزيارة بيت الله تعد أفضل متعة روحية في حياة الإنسان، حيث تعد أحد فرائض الدين علي الأنسان القادر، العاقل، البالغ والمستطيع، و تلك الفريضة الدينية تسقط علي غير القادرين علي زيارة بيت الله، نظرا لغياب أحد تلك الشروط الأربعة.



