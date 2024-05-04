حملات لرفع الإشغالات وتكثيف صيانة المزروعات بمدينة الشروق

أكد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، على استمرار حملات رفع الإشغالات ومواجهة العشوائية بمختلف المناطق والأحياء بالتعاون مع قسم شرطة تعمير المدينة، بقيادة العميد تامر عادل، رئيس قسم شرطة التعمير.

وأوضح المهندس على سعد، أنه تم شن حملة على الإشغالات بالأسواق التجارية المتواجدة بمنطقة مركز الخدمات الرئيسية بقطاع شرق المدينة بجوار كمبوند دار مصر، أسفرت عن إخلاء رصيف المشاة من تعديات أصحاب المحال وتمكين حركة المواطنين بمناطق الردود الأمامية والخلفية والجانبية بالأسواق مع تحرير 9 محاضر ضد المخالفين، والتحفظ على الإشغالات بمخازن الجهاز.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق أن الحملات مستمرة لتحقيق الانضباط بداخل وخارج الأسواق بهدف ظهور المدينة بالمظهر الحضارى اللائق.

في سياق متصل، أكد المهندس على سعد، تكثيف برنامج الصيانة للمزروعات بالتزامن مع موسم الربيع وارتفاع درجات الحرارة، وذلك بهدف الحفاظ على المسطحات الخضراء والأشجار بالمدينة.

وأشار سعد إلى أن قطاع الزراعة والتجميل بالجهاز يواصل أعمال الصيانة بالمتنزهات المفتوحة من رى وتسميد وقص وتقليم ونقل المخلفات الزراعية، والأعمال الأخرى المساهمة فى إضفاء اللمسة الجمالية لجميع المسطحات الخضراء، وذلك بكل من الحدائق بالميادين وجُزر المحاور ومناطق الإسكان العائلى والعمارات والأحياء الأول والثانى.