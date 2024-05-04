عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حملات لرفع الإشغالات وتكثيف صيانة المزروعات بمدينة الشروق

صدى البلد

أكد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، على استمرار حملات رفع الإشغالات ومواجهة العشوائية بمختلف المناطق والأحياء بالتعاون مع قسم شرطة تعمير المدينة، بقيادة العميد تامر عادل، رئيس قسم شرطة التعمير.

وأوضح المهندس على سعد، أنه تم شن حملة على الإشغالات بالأسواق التجارية المتواجدة بمنطقة مركز الخدمات الرئيسية بقطاع شرق المدينة بجوار كمبوند دار مصر، أسفرت عن إخلاء رصيف المشاة من تعديات أصحاب المحال وتمكين حركة المواطنين بمناطق الردود الأمامية والخلفية والجانبية بالأسواق مع تحرير 9 محاضر ضد المخالفين، والتحفظ على الإشغالات بمخازن الجهاز.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق أن الحملات مستمرة لتحقيق الانضباط بداخل وخارج الأسواق بهدف ظهور المدينة بالمظهر الحضارى اللائق.

في سياق متصل، أكد المهندس على سعد،  تكثيف برنامج الصيانة للمزروعات بالتزامن مع موسم الربيع وارتفاع درجات الحرارة، وذلك بهدف الحفاظ على المسطحات الخضراء والأشجار بالمدينة. 

وأشار سعد إلى أن قطاع الزراعة والتجميل بالجهاز يواصل أعمال الصيانة بالمتنزهات المفتوحة من رى وتسميد وقص وتقليم ونقل المخلفات الزراعية، والأعمال الأخرى المساهمة فى إضفاء اللمسة الجمالية لجميع المسطحات الخضراء، وذلك بكل من الحدائق بالميادين وجُزر المحاور ومناطق الإسكان العائلى والعمارات والأحياء الأول والثانى.   

الأسواق التجارية الشروق العشوائية المهندس على سعد المخلفات الزراعية المخلفات جهاز مدينة الشروق حركة المواطنين حدائق مدينة الشروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

تحرك عاجل لصرف حافز إثابة المعلمين والإداريين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ 3 شروط

ترشيحاتنا

تحت أعين الشرطة.. نيويورك تايمز تكشف تعرض مؤيدي فلسطين لهجمات بجامعة كاليفورنيا

بعد توقع العالم الهولندي حدوث زلزال بالشرق الأوسط.. هزة أرضية تضرب منطقة عربية| ماذا يحدث؟

توقيت جرينتش .. كيف جاءت فكرة إنشاءه؟

شهب إيتا الدلويات تتساقط على مصر غدا.. فهل تؤثر علينا؟

أزمة إيقاف تونس.. هل يتم إلغاء مباراة الأهلى والترجى في نهائي الأبطال؟

هل ترغب في بيع سيارتك بسرعة وسهولة؟.. اتبع هذه الخطوات ولن تندم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنت خليجي.. 20 صورة من حفل آمال ماهر في جدة

هل ترغب في بيع سيارتك بسرعة وسهولة؟.. اتبع هذه الخطوات ولن تندم

تحذير عاجل| علامات نقص الكالسيوم حتى لا تضطرب وظائف الجسم

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

فيديو

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

شعرها وقع ووزنها زاد .. أزمة مروة عبدالمنعم النفسية

قاعدين متسلطنين.. عبير نعمة ومي كساب تتفاعلان في حفل آمال ماهر

رقص ودموع وزغاريد.. لقطات من حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ