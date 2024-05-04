بالتنسيق مع صحة البحر الأحمر..قوافل ابن البلد الخيرية تجرى قافلة طبية لأهالى القصير

أجرت قوافل ابن البلد الخيرية بالبحر الأحمر الكشف على ١٤٦ حاله تعاني من أمراض الحوض المزمنه عند النساء بمدينه القصير بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بمحافظه البحر الأحمر.

وقال على محمد منسق القوافل بالبحر الأحمر أن عدد إحصائيات العمليات التي سيتم إجراء خلال شهر مايو 2024 32 عمليه متنوعة مثل معرفه اسباب تكرار فشل الحقن المجهري ومعرفة الاجهاض المتكرر عن طريق المنظار البطني والرحمي التشخيصي وازاله تكيسات المبايض بانواعها وازاله الحاجز الرحمي بالمنظار السفلي وازاله التصاقات البطن بالمنظار وعلاج بطانه الرحم المهاجره وازالة الزوائد الحمية واستئصال الرحم الأورام الليفية على الرحم وتسليك الانابيب مع إجراء عمليات المراره لعدد 2حاله من كبار السن.