حلم الرجل المستحيل الذي لم يسعفه الوقت ليتحقق.. تفاصيل

يحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب د. نبيل فاروق الـ 65، وهو ذكرى ميلاده الأول بعد رحيله في 9 ديسمبر الماضي، وكان قد نال شهرة واسعة في مصر والوطن العربي بأعماله عن الأدب البوليسي والخيال العلمي، والذي صدرت عنه مجموعةكبيرة من القصص.





راود د. نبيل حلما طوال حياته، كشفته ابنته ريهام نبيل فاروق لـ «صدى البلد»، وهو أن تكون أعماله الأدبية وكتاباته في يد كل مبصر وكفيف للاستمتاع بها خاصة لعدم إتاحة الكثير من الكتب بطريقة برايل للمكفوفين.





وكان قد أعلن تنازله التام وبدون أي مقابل مادي ع الحقوق الأدبيةو المادية عن تحويل مؤلفاته وكتاباته المطروحة والمستقبلية للطباعة بطريقة برايل للمكفوفين وذلك لأي جهة يمكنها تقديمها لهم دون استهداف الربح المادي.





وتابعت ريهام أنه كان ملهما للجميع، وحرصه على إتاحة أعماله بطريقة برايل جاء بدافع شخصي ضمن القيم التي آمن بها وكانت من الأساسيات في حياته، وعبر عن رغبته فيتحويل أعماله للطباعة بطريقة برايل في حياته وشرها أيضا من خلال تغريدة أعلن فيها تنازله عن حقوقه المادية عن اعماله حال طباعتها بطريقة برايل، ولكن لم تعرض أي جهة عليه الامر.





صدر للكاتب الراحل العديد من الأعمال مثل سلسلة الرجل المستحيل، سلسلة ملف المستقبل، سلسلة الأعداد الخاصة، سلسلة زهور، سلسلة كوكتيل، سلسلة زووم، سلسلة فارس الأندلس، وسلسلة روايات عالمية للجيب، والعديد من الأعمال غيرها.