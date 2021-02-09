تعليق ناري من لميس الحديدي على أزمة الشحات وكهربا في قطر

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن النادي الأهلي الذي يخوض منافسة قوية على المركز الثالث في بطولة كاس العالم للأندية يعاني الآن من مشكلة كبيرة بعد قرار " الفيفا " باستبعاد حسين الشحات ومحمود كهربا من اللعب في المباراة القادمة لاختراقهما الفقاعة وقيامهما بالسلام على كابتن محمد أبو تريكة.





وأكدت لميس خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة أون أى، أن قرار الفيفا لا يخص مسألة قيامهما بالسلام على أبو تريكة كشخص أو غيره لكن الأمر يتعلق بخرق القواعد الموضوعة في إطار التدابير الاحترازية، وأتمت قائلة: "مشكلة مزعجة جدًا".





وقد كشفت مصادر خاصة بالأهلي، عن أن هناك عقوبات مالية كبيرة تنتظر الثنائي محمود كهربا وحسين الشحات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.





وقالت المصادر إن هناك عقوبة مالية لن تقل عن 300 ألف جنيه سيتم خصمها من مستحقات الثنائي بسبب تصرفهما وخروجهما عن الفقاعة الطبية التي تسببت في إبعادهما عن مباراة القلعة الحمراء مع بالميراس في صراع المركز الثالث والرابع بمونديال العالم للأندية.





وأضافت المصادر أن هناك حالة من الغضب الشديد تجاه الثنائي وبسبب تكرار الأزمات التي تسببا فيها في الفترة الأخيرة.



