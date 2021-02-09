الباز: مسبار الأمل سيجعل العرب يستطيعون تحقيق أي شيء مادام هناك هدف .. فيديو

قال الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، إ ن كوكب المريخ تحدث عليه عواصف ترابية، وكيفية تحريك الغازات في الغلاف الجوي، وسوف نحصل عليها من خلال وصول صاروخ مسبار الأمل الإماراتي.





وأضاف الباز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية تين أن مسبار الأمل يرفع من الروح المعنوية للشباب بالإمارات، ويرفع من فكرة العرب عن نفسهم، بأنهم يستطيعون تحقيق أي شيء ما دام هناك هدف.





وتابع مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية أن كل خطوة يقوم بها مسبار الأمل من الممكن أن تكون غير صحيحة.



