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رياضة

واثقين فيكم.. الجماهير تدعم الأهلي لتحقيق برونزية مونديال الأندية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:37 م
صدى البلد
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مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج "#برونزيه_المونديال_يااهلي"؛ دعما للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية، ‏وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا. 


وجاءت التعليقات كالتالي "كل الدعم لرجالة الاهلي واثقين فيكوا وبإذن الله تقدموا اللي يليق بيكم وبالنادي الاهلي في اخر ماتش" و"‏يمكن المباراة كدة بتزيد صعوبتها، بس ان شاء الله البركة في الرجالة اللي موجودة #برونزيه_المونديال_يااهلي".


وعلق آخرون "‏كلنا ثقه فيكم ومحدش زعلان منكم عشان انتوا رجاله فعلا ان شاء الله ربنا يكلل مجهودكم في البطوله العظيمه دي تفرحونا وتحققوا البرونزيه #برونزيه_المونديال_يااهلي" و "‏حصد ميداليه هوا حلم كل اهلاوي كونوا قد ثقت جمهوركم فيكم والعبوا بكل جهد لإسعاد جمهوركم العاشق للكيان#برونزيه_المونديال_يااهلي".


وأعلنت شبكة "بي إن سبورت" الرياضية، نقل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي المقرر لها الخميس المقبل، لتحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، عبر قناتها bein sport hd "المفتوحة".


وذكر الموقع الرسمي للشبكة الرياضية أن قناة bein sport hd "المفتوحة" عبر القمر الصناعي نايل سات، ستنقل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي.


ومن المقرر أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.


كان بالميراس خسر أمام تيجريس المكسيكي بهدف دون رد في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية أمس الأول، الأحد، بينما خسر الأهلي أمام بايرن ميونخ، أمس الاثنين.

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