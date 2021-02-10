تسيجاي تحطم الرقم العالمي لسباق 1500 متر داخل القاعات

حطمت الإثيوبية جوداف تسيجاي، الرقم العالمي لسباق 1500 متر داخل القاعات، بفارق أكثر من ثانيتين في فرنسا، بعدما تفوقت على لاورا موير صاحبة المركز الثاني، والتي أصبحت أول امرأة بريطانية تنهي هذه المسافة في أقل من 4 دقائق.





وتفوقت تسيجاي على جميع المنافسات في فرنسا، وأنهت السباق في 3 دقائق و53.09 ثانية، لتتقدم بفارق أكثر من ثانيتين على الرقم العالمي الذي كان مسجلًا باسم مواطنتها جنزيبي ديبابا في 2014.





وتألقت موير أيضًا، وسجلت رقمًا بريطانيًا بلغ 3 دقائق و59.58 ثانية، لتأتي في المركز الثاني، بينما احتلت زميلتها ميليسا كورتني برايانت في المركز الثالث بزمن بلغ 4 دقائق و4.79 ثانية.





وقالت تسيجاي: "أنا سعيدة جدا بتسجيل رقم قياسي جديد داخل القاعات. كنت أتدرب بجدية شديدة ووضعت لنفسي هدفا بتحطيم الرقم العالمي داخل القاعات".



