لتجنب الحسد.. إليك 10 أدعية لمنعه والوقاية منه

كيف تتجنب الحسد.. يمكن الوقاية من الحسد بالتزام المسلم بعددٍ من الأمور التي تدفع شر الحاسد عنه وتقيه شره؛ فيستطيع المسلم أن يقي نفسه من الحسد بعدة طرقٍ أبرزها أدعية للوقاية من الحسد؛ فالإسلام لم يترك مشكلةً أو أمرًا قد يسبب الضرر إلا وأنزل طرق الوقاية والعلاج.





أدعية للوقاية من الحسد:

ذُكر في القرآن الكريم قوله تعالى: « وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ»، وأجمل ما يدعو به الإنسان للوقاية والتحصين من الحسد،:





1- « أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»؛ تقال سبع مرات.





2- « أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة».





3- « أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها».





4- « أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أخذ الله بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض».





5- « أعوذ بالله العلي العظيم مما استعاذ منه خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم».





6- « أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، ومن شر الحاسدين، ومن شر العائنين، ومن شر الناظرين، ومن شر العاشقين، ومن شر الساحرين والشياطين».





7- « بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك».





8- « بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن كل بلاء يؤذيك، ومن كل شر وشقاء يشقيك، ومن كل نفس أوعين حاقد أوعين حاسد، ومن سحر ساحر أو كيد كائد، اللهم أبطل أثر عين معجبة نظرت وما ذكرت اسم الله».





9- « اللهم أبطل أثر عين أصابت عقلا فبلدته، وأصابت علما فضيعته، وأصابت جسدا فأمرضته، وأصابت عضوا فأبطلته، وأصابت جمالا فشوهته، اللهم أبطل أثر كل عين حاسدة. اللهم أبطل حسدًا على الدين وقوة الإيمان، وعلى الاستقامة والالتزام، وعلى الصلاة والصيام، وعلى التصدق والإحسان، وعلى العافية في الأبدان، وعلى الصحة في الأجسام، وعلى حسن الحديث وطلاقة اللسان، وعلى دماثة الخلق وطيب المعشر والعشرة، وعلى جمال الخلْق والخُلُق».





10- « اللهم أبطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء، اللهم أبطل عين الأصحاب والزملاء، اللهم أبطل حسدا على المهارة في العمل، وعلى النجاح في العلم والتعليم، وعلى التفوق والنبوغ والذكاء والفطنة، وعلى التميز بالذكاء والفهم، وعلى النجاح في الدراسة وحسن الفراسة، وعلى التفوق في المدرسة والمعهد والجامعة، اللهم أبطل حسدا على حسن العشرة بين الأزواج».





طرق الوقاية من الحسد

1- المحافظة على اتّباع أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه والابتعاد عن المعاصي والذنوب، والحرص على تقواه؛ فالمسلم الذي يتقي الله عز وجل يتولاه الله ويحفظه من الشر والسوء والحسد، حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يومًا لسيدنا عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-: « احفظ اللهَ يحفظك، احفظ اللهَ تجده تجاهك».





2- التحصُّن الدائم بالله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه والاستعاذة به؛ فإنّ الله تعالى يُعيذ ويجير من يستعيذ به ويحفظه من شر الحاسد وكيده.





3- التوكل على الله تعالى والعلم أنّه سبحانه هو الحافظ الكافي، فمن كان توكله واعتماده على الله قويًا كان بإذن الله في مأمن من الحسد.





4- الإقبال على الله تعالى والإخلاص له، والحرص على الأفعال التي تجلب محبته ورضاه.





5- الصبر على عدوّه الحاسد وعدم الاكتراث بأذاه وأفعاله أو الشكوى منه؛ لأنّ بغيَ الحاسد كلما ازداد كان وبالًا عليه وسببًا لوقوعه في شر أعماله.





6- الحرص على سكينة النفس، واطمئنان القلب، وعدم شغل القلب، والتفكير بالحاسد، وذلك من أهم الأسباب المعينة على تجنب شره.





7- تجديد التوبة من الذنوب والمعاصي والابتعاد عنها، والإكثار من الاستغفار حتى تنمحي هذه الذنوب، فإنّ البلاء عندما ينزل ينزل بذنب وعندما يرتفع يرتفع بتوبة.





8- كثرة التصدّق والإحسان إلى الناس؛ فذلك مما يدفع الشر والبلاء وحسد الحسّاد.





9- تقوية التوحيد والإيمان بالله عز وجل، والعلم أنّه لا يمكن نفاذ أمر أو حدوث ضُرّ إلا بعد إذنه وسماحه بذلك.





10- المداومة على ذِكر الله تعالى، وقراءة أذكار التحصين، مثل آية الكرسي وسورة الفلق، وسورة الناس والتعوذ من الشيطان الرجيم.





11- الابتعاد عن إظهار النعم بشكلٍ ملفتٍ أمام الناس وخاصةً من يفتقد لمثل هذه النعم أو أمام من هم معروفون بالغيرة والحسد.





12- الابتعاد عن التفكير المكثف بالحسد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتفاؤل بالخير والابتعاد عن سوء الظن، كما أن قوانين الطبيعة التي توصل إليها علماء النفس تشير إلى وجود قانون الجذب وبأن ما يحصل مع الشخص هو نِتاج أفكاره وآرائه.





13- تقديم المساعدة والإحسان لمن هو معروف بالحسد فهذا أولى أن يطهِّر قلبه من الغيرة والحسد.





14- الإيمان الجازم بأنَّ كل ما يحدث هو تقدير الله -عز وجل-، وأنه من عند الله فهذا يزيد من التوحد وعدم التضرر النفسي من جراء الحسد.