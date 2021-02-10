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أخبار البلد

وفاة والد حسام صالح المتحدث باسم شركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:33 ص
حسام صالح المدير
حسام صالح المدير التنفيذى لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية
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حمادة خطاب
توفى صباح اليوم، والد المهندس حسام صالح المدير التنفيذى لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية والمتحدث باسمها.

 وكتب المهندس حسام صالح علي صفحته الرسمية بموقع فيس بوك "انتقل الي رحمة الله والدي (الاستاذ احمد صالح). اسالكم الدعاء له بالمغفرة والرحمة... اللهم ثبته عند السؤال ولا حول ولا قوة الا بالله" .

 وأضاف صالح، أن صلاة الجنازة ستكون في مسجد الفاروق في مدخل المعادي بعد صلاة الظهر اليوم الاربعاء و منها الي مدافن العائلة بالشرقية.
وفاة والد حسام صالح المتحدث باسم شركة المتحدة للخدمات الإعلامية
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