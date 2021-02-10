ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سوريا: دوريات أمنية في أسواق دمشق بعد ارتفاع الدولار

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:47 ص
أسواق دمشق
أسواق دمشق
Advertisements
أحمد محرم
أفادت شبكة "حلب اليوم" الإخبارية السورية ، بتنفيذ أجهزة الأمنية حملة مداهمات على العديد من أسواق العاصمة دمشق، أمس الثلاثاء، وذلك بعد توقف عشرات المحال التجارية عن البيع، ومطالبة بعضهم التعامل بالعملات الأجنبية.

وأوضحت الشبكة ، أن الحملة استهدفت أسواق "البحصة، برج دمشق، سوق الكهرباء، الحريقة، والحميدية"، وهي أسواق انعكس ارتفاع الأسعار بشكل كبير على حركة التجارة بها.

وأضافت الشبكة، أن الدوريات نفذت المداهمات بزي مدني وبدون أسلحة، حيث تم اعتقال عدد من العاملين بعد طلب مؤازرات من دورية تمركزت بالقرب من الأسواق.

جدير بالذكر، أن سعر صرف الدولار تجاوز ٣٣٦٠ ليرة، في السوق السوداء اليوم، ما تسبب بتخبط كبير في الأسواق وارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية.

وفشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على بيان مشترك بشأن سوريا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وعقد مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، اجتماعات مغلقة للتشاور حول التسوية السياسية للأزمة في سوريا.

من جانبه، دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن أعضاء مجلس الأمن لى توحيد الموقف لكسر الجمود المسيطر على الملف السوري.

وأكد المبعوث الأممي، أن هناك حاجة  لاعتماد دبلوماسية دولية بناءة بشأن سوريا.

وندد أعضاء المجلس خلال جلسة الثاثاء بـ"فشل" المسار السياسي المعتمد لوضع حد للنزاع في سوريا.

كما أعرب أعضاء الاتحاد الأوروبي بمجلس الأمن عن أسفهم لعدم إحراز تقدم جوهري خلال اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شكري شيخاني يكتب: الشعب السوري والقرار 2254

سوريا تجدد مطالبة مجلس الأمن لمنع الاعتداءات الإسرائيلية

مجلس الأمن يفشل في الاتفاق على بيان مشترك حول سوريا

زلزال يضرب منطقة الحدود بين سوريا والعراق

ترشيحاتنا

طاقم سنغالي.. فيفا يعلن حكام مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

كيلو الفراخ بـ 17 جنيهاً.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

فى ذكرى التأسيس.. تعرف على تاريخ شعار علامة رولز رويس الشهيرة

استئصال المرارة.. الجمهور يدعو للإعلامية مي حلمي

بعد آخر ارتفاع .. أسعار الدولار في جميع البنوك اليوم الأربعاء 10-2-2021

بعد توزيع تذاكر بـ 50 جنيها في المترو.. فرح سعيد تكشف مفاجأة ستبدأ من اليوم بالسكة الحديد

Advertisements

2000 جنيه و3 سنوات قابلة للتجديد.. رسوم استخراج رخصة السايس في القانون الجديد

على نفقة المسافرين.. الكويت تفرض شرطا جديدا على القادمين إليها

الإحصاء: ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن خلال شهر يناير 2021

بيناموا علي السلم.. ابن جاحد يطرد أمه وأبيه من شقته.. صور

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن «كوفيد طويل الأمد»

ولا في الأفلام.. سيارة تسقط من أعلى كوبري ويخرج سائقها سليما بدون جروح

أخبار التوك شو| أحمد موسى ينفعل على الهواء.. وتعليق ناري من لميس الحديدي على أزمة الشحات وكهربا في قطر

لو عايز تنقل ملكية عداد الكهرباء باسمك.. تعرف على الخطوات

إعطاء الجرعة الأولى لـ 75%.. الاتحاد للطيران تعلن توفير لقاح لجميع العاملين بالشركة

بعد آخر ارتفاع .. أسعار الدولار في جميع البنوك اليوم الأربعاء 10-2-2021

بعد الارتفاع 7 جنيهات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021

بشير التابعي: الزمالك لو مكان الأهلي كان هيكسب البايرن.. وعبدالفضيل يرد: وخسر إزاي من المحلة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باقة أقل من 100 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات في هذه القائمة

فى ذكرى التأسيس.. تعرف على تاريخ شعار علامة رولز رويس الشهيرة

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيري 4 تيجو في السوق المصرية