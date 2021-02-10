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فن

سلمي أبو ضيف تشارك جمهورها حكمة إيجابية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:03 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف جمهورها بحكمة إيجابية عن التوكل على الله، ونشرتها من خلال خاصية "الاستورى" بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت:"الثقة بأن الله لن يجعل الجبل أصغر ولكن يجعل تسلقه أسهل..توكل على الله".

واقترن اسم سلمى أبو ضيف دائمًا، بالموضوعات المثيرة للجدل، ومنها ارتباطها منذ فترة طويلة بـ شاب إيطالي، ولكن هدأت الأوضاع بعد انفصالها عنه. 

وفي مطلع العام الجاري، التقطت سلمى أبو ضيف صور مع رئيس تحرير مجلة فوج في دبي، وهو أيضًا إيطالي الجنسية وردت الفنانة الشابة على الهجوم بأنهما مجرد صديقين، ولا تربطهما أي علاقة عاطفية. 

وكشفت سلمى أبو ضيف ، مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بان تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، وذلك بسبب قصر قامتها، وأنها رفضت من قبل عروض من 22 وكالة إعلانية في نيويورك. 

وأشارت سلمى أبو ضيف الى أن وزنها يصل إلى 48 كيلو جرامًا، رغم أنها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليلة.
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