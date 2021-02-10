رئيس الوطنية للصحافة للمحررين: عدم تقدير عملكم المميز آخر الشهر «أمر لا يليق»

قال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه بدءًا من يوم 5 / 7 اجتمعت الهيئة الوطنية للصحافة وتشكلت لجان، مضيفًا: "لأنني أؤمن بالعمل الجامعي وليس الفردي، وهذا هو منهجنا، وكانت كل لجنة من اللجان الـ9 مختصة بملف، وكل لجنة في خلال الـ7 أشهر قاموا بعمل محترم جدًا".









وأوضح الشوربجي، في لقاء خاص مع محرري ملف الهيئة، اليوم الأربعاء، أن "القطاع الصحفي والقطاع الإداري وجهان لعملة واحدة، لأنكم كصحفيين لو قمتم بعمل مميز طول الشهر وفي آخر الشهر لم تأخذوا أجوركم فهذا لا يليق، لذلك فإن هذين القطاعين مهمين جدا ومكملين لبعضهما البعض".









وتابع: "إننا اشتغلنا بالتوازي في جميع القطاعات، وكان هناك لجنة تدريب، وقمنا بعمل ما يقرب من 45 دورة تدريبية منها: الديسك، ودورات لرؤساء الأقسام، بالإضافة إلى تواصل البوابات الإلكترونية، ودورات الفوتوشوب، ودورات الفيديو".









واستطرد: "في أول ما مارست الهيئة عملها كانت تحتاج إلى بيانات المؤسسات من حيث الميزانيات، وفوجئنا أن هناك مؤسسات لها 5 ميزانيات متأخرة، وهذا الأمر كان صعبا بالنسبة لنا جدًا".







