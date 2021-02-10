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أخبار العالم

إسرائيل أسوأ دولة في عدد الإصابات اليومية بـ كورونا.. تفاصيل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:43 م
إسرائيل أسوأ دولة
إسرائيل أسوأ دولة في عدد الإصابات اليومية بـ كورونا
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سمر صالح
تعتبر إسرائيل من أسوأ دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في المعدلات اليومية لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكنها قريبة من القاع بالنسبة لمعدل الوفيات الناجمة عن الفيروس.
 
وحسب صحيفة القناة 12 العبرية، فإن أعداد المصابين بالفيروس في إسرائيل على عكس دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى، لا تشهد تباطؤا على الرغم من حملة التطعيم الواسعة وما يزيد عن شهر من الإغلاق، مع وجود 800 حالة إصابة جديدة يوميا لكل مليون شخص في المتوسط.
 
وعلى النقيض من ذلك، تُظهر البيانات أن إسرائيل لديها واحد من أقل معدلات الوفيات بالفيروس  في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – 0.7٪.
 
وذكرت القناة أن سبب انخفاض معدل الوفيات ينبع من العدد الكبير من الفحوصات التي يتم إجراؤها ونظام الرعاية الصحية الموثوق في إسرائيل.
 
وفقا لأرقام وزارة الصحة، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في إسرائيل منذ بداية الوباء إلى 5192 شخصا.
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