ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 800 لتر سولار مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بوادي النطرون

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:18 م
ضبط ٨٠٠ لتر سولار
ضبط ٨٠٠ لتر سولار مدعم قبل البيع في الأسواق السوداء
Advertisements
أسماء الجنبيهى

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم الأربعاء، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز وادي النطرون.


اقرأ أيضا: عاشق الورد من ليبيا إلى مصر يروي أسرار الغربة و الزراعة في المنازل بالبحيرة


وأسفرت الحملة عن 800 لتر سولار مدعم بدون تصريح، كما تم ضبط مصنع أدوات كهربائية بحوزته أكثر من ١٠٠٠٠ وحده كهربائية لمنتج نهائي بالمصنع بدون شهادة تسجيل علامه تجاريه، وضبط مصنع مخلل زيتون بدون ترخيص و سجل صناعي.


كما تم ضبط ٢٠٠ برميل مخلل سعة ١٢٠كم زيتون منتج خام تحت التجهيز عليه علامات تلف ونموات فطريه ويرقات ديدان، وضبط ٢٠٠ عبوة مخلل زيتون منتج نهائي سعة ٢ كم بدون علامات وبيانات، طن ملح طعام بدون فواتير، وضبط ٥٠٠ كم صودا كاويه بدون فواتير تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة الحملة.

ضبط 800 لتر سولار مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بوادي النطرون
ضبط 800 لتر سولار مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بوادي النطرون
ضبط 800 لتر سولار مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بوادي النطرون
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تحرير 50 محضرا للمخابز المخالفة بـ البحيرة

ضبط مخبز بداخلة 8 شكاير رمال بدلا من الدقيق في دمنهور

تحرير 29 محضرا للمخابز المدعمة المخالفة بمركزين في البحيرة

مباحث تموين المنوفية: ضبط مصنع بلاستيك ومخزن مواد غذائية يعملان بدون ترخيص

تحرير 476 محضرا تموينيا وضبط مصنع ألبان وأعلاف بدون ترخيص بالمنوفية

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية: الشبورة تسببت في غلق الطرق اليوم وتستمر حتى الجمعة

باقة أقل من 100 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات في هذه القائمة

نادية الجندي تنتقم من أبلة فاهيتا.. اعرف التفاصيل

قتلوا صيادا.. مسئول بحريني يتوعد قطر: موعدنا أمام الأمم المتحدة 23 فبراير

بسبب فيديو قديم.. شريف مدكور يسخر من معز مسعود

عريس يعتدي على مصور الزفاف.. ورد فعل مفاجئ من العروس | فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| لحظة انتشال الأتوبيس المتسبب في إصابة 58 عاملا بالإسماعيلية

أودي تطرح E TRON GT بمواصفات غير مسبوقة.. صور

باقة أقل من 100 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات في هذه القائمة