ضبط 800 لتر سولار مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بوادي النطرون

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم الأربعاء، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز وادي النطرون.





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وأسفرت الحملة عن 800 لتر سولار مدعم بدون تصريح، كما تم ضبط مصنع أدوات كهربائية بحوزته أكثر من ١٠٠٠٠ وحده كهربائية لمنتج نهائي بالمصنع بدون شهادة تسجيل علامه تجاريه، وضبط مصنع مخلل زيتون بدون ترخيص و سجل صناعي.





كما تم ضبط ٢٠٠ برميل مخلل سعة ١٢٠كم زيتون منتج خام تحت التجهيز عليه علامات تلف ونموات فطريه ويرقات ديدان، وضبط ٢٠٠ عبوة مخلل زيتون منتج نهائي سعة ٢ كم بدون علامات وبيانات، طن ملح طعام بدون فواتير، وضبط ٥٠٠ كم صودا كاويه بدون فواتير تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة الحملة.