محافظ القاهرة: تعاون مثمر مع أعضاء مجلس النواب لخدمة المواطن

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اللقاء الأول بأعضاء مجلس النواب الجدد بديوان عام المحافظة .





ووجه المحافظ في بداية كلمته التحية لأعضاء مجلس النواب الجدد لتوليهم مهام المسئولية فى هذه المرحلة وذلك فى إطار المسئولية الوطنية المشتركة لخدمة مصالح الوطن وتحقيق تطلعات شعب مصر فى التقدم والرقى فى مختلف المجالات مع إحترام الدستور والقانون مؤكدًا على وجود تعاون مثمر وبناء مع أعضاء مجلس النواب.

وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذي يقوم به النواب لإعلاء وتنظيم نهج الإصلاح والتطوير والإلتزام الثابت بدعم القانون .





كما وجه محافظ القاهرة التحية والتقدير لأعضاء مجلس النواب السابقين لما قدموه طيلة الفصل التشريعى السابق من جهد فى العمل ووافر العطاء لهذا الوطن العزيز مما عزز التجربة البرلمانية.





وأكد المحافظ على ثقته من أن أعمال المجلس ستكون معبرة عن مصالح وطننا ومواطنينا وستكون قائمة على الايمان بالديمقراطية وحرية الرأى والتعبير ومترجمة للنهج الإصلاحى المستمر ولتعزيز المكاسب الوطنية لكل من ينشد الإصلاح ويضع نصب عينيه الحرص على الحفاظ على الحوار الموضوعى والدراسة الوافية لكل طلبات النواب من أجل خدمة المواطنين ورفعة الوطن .





وفى نهاية كلمته أكد محافظ القاهرة على مساندة أجهزة المحافظة لجميع البرلمانيين لإعلاء شعار خدمة المواطن وإرساء قواعد دولتنا الحديثة تحت القيادة السياسية الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية .