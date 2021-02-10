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حوادث

تأييد المشدد 15 عاما للمتهمين في أحداث حرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:06 م
صدى البلد
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محمد عبدالله
قضت محكمة النقض بتأييد السجن المشدد 15 عاما ل10متهمين في أحداث حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة 

كشفت تحقيقات النيابة تورط المتهمين بحريق «كنيسة كفر حكيم» بكرداسة يوم 14 أغسطس ٢٠١٣ بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل إضافة عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.


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