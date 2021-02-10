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رياضة

تفاصيل اشتباك كونتي مع مسؤولي يوفنتوس بعد مباراة نصف النهائي كأس إيطاليا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:08 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
كشف تقرير صحفي تفاصيل الاشتباكات بين انطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان ومسؤولي يوفنتوس عقب انتهاء المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "أليانز"، فى إياب نصف نهائي كأس إيطاليا وانتهت بالتعادل السلبي. 
تأهل فريق يوفنتوس لـ المباراة النهائية بعد التعادل مع انتر ميلان ميلان سلبيا مستفيدا من الفوز ذهابا بنتيجة 2 - 1 . 

وحسب تقرير صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" فإن الاشتباكات حدثت بين كونتي ومسؤولي يوفنتوس بسبب إشارة باليد من مدرب إنتر ميلان بعد انتهاء الشوط الأول 

وقال كونتي بعد المباراة : الحكم الرابع شاهد كل شئ طوال أحداث المباراة ويجب ان يكون مسؤولي يوفنتوس أكثر أدبا في التعامل مع العاملين والتعامل بروح رياضية . 
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