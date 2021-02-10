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ليست فعالة الآن.. مستشار أوبئة يكشف مفاجأة عن لقاحات كورونا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:17 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور عادل البلبيسي، مستشار الأوبئة للصحة المجتمعية، إن سلالات فيروس كورونا عديدة، مشيرا إلى أنه منذ بداية الوباء تم رصد أكثر من 4 آلاف سلالة منه، والمهم منها ما ظهر فى الآونة الأخيرة فى بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل.


وأضاف "البلبيسي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك 86 دولة رصدت بها السلالة البريطانية من فيروس كورونا، موضحا أن تلك السلالة من الفيروس لها قدرة أكبر على الانتشار ولها تأثير أشد من غيرها.


وأشار إلى أن هناك دراسة أجريت بجنوب أفريقيا على حوالى 2000 شخص، لافتا إلى أن خلاصة تلك الدراسة تؤكد أن لقاح أسترا زينيكا غير فعال بصورة جديدة على الأعراض المتوسطة والخفيفة، ولكنه فعلا على الأعراض الشديدة، حيث يقلل من احتمالية دخول الشخص إلى المستشفى، وهو فعال ولكن جزئيا.


وأكد أن معظم اللقاحات تكون أقل فعالية على السلالات الجديدة من كورونا، متابعا أن هناك شركات لقاحات تعمل من الآن على تطوير لقاح أو إنشاء لقاح جديد سيتم إنتاجه فى الخريف القادم، أى يستغرق من خمس إلى ست أشهر على إنتاجه.


وأشار إلى أن شركة فايزر ومودرنا أكدوا أنهم يحتاجون من ست إلى ثمانية أسابيع حتى يمكن تطوير لقاحاتهم بحيث تحتوى على السلالات الجديدة، لافتا إلى أنه يجب دائما تطوير اللقاحات نظرا لتطوير سلالات جديدة من كورونا.
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