عرض فيلم سعاد في مهرجان برلين 2021

يعرض فيلم سعاد فى برلين 2021 ، بعد أن كان ضمن اختيارات مهرجان كان الرسمية في عام ٢٠٢٠.





ويعرض فيلم سعاد عرض أول، في مهرجان برلين هذا العام بالبانوراما .





وسعاد من إخراج آيتن أمين وكتابة السيناريست محمود عزت، ومن إنتاج فيفيد ريل و فيج ليف ستوديوز و نوماديس و فيلم كلينيك .





و هو فيلم من انتاج كل من سامح عواض و مارك لطفي و درة ابوشوشة و محمد حفظي ، كما شارك في الانتاج آيتن امين و الألماني فين فيندرز .





الفيلم من بطولة بسنت أحمد وبسملة الغايش وتدور أحداث الفيلم بين الدلتا والإسكندرية و الفيلم يطرح اسئلة حول أثر العالم الافتراضي علي العلاقات الإنسانية والعاطفية .



