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فن

عرض فيلم سعاد في مهرجان برلين 2021

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:00 م
صدى البلد
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مريم عزت
يعرض فيلم سعاد فى برلين 2021 ، بعد أن كان ضمن اختيارات مهرجان كان الرسمية في عام ٢٠٢٠.

ويعرض فيلم سعاد عرض أول، في مهرجان برلين هذا العام بالبانوراما .

وسعاد من إخراج آيتن أمين وكتابة السيناريست محمود عزت،  ومن إنتاج فيفيد ريل و فيج ليف ستوديوز و نوماديس و فيلم كلينيك .

و هو فيلم من انتاج كل من سامح عواض و مارك  لطفي و درة ابوشوشة و محمد حفظي ، كما شارك في الانتاج  آيتن امين و الألماني فين فيندرز .

الفيلم من بطولة بسنت أحمد وبسملة الغايش وتدور أحداث الفيلم  بين الدلتا والإسكندرية  و الفيلم يطرح اسئلة حول أثر العالم الافتراضي علي العلاقات الإنسانية والعاطفية .

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