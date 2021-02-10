محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير ورصف شوارع حي غرب .. شاهد

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جولاته الميدانية بأحياء ومراكز المحافظة بتفقد أعمال رصف وتطوير عدد من شوارع وميادين حي غرب ضمن خطة المحافظة التي تنفذها الهيئة القومية للطرق تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة.. رافقه خلالها محمد بشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط.









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بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير والتجميل التي تتم بشارع 26يوليو والتي تتضمن تركيب البلدورات والانترلوك وبلاط الأرصفة تمهيدًا لرصفها فضلًا عن أعمال الرصف المستمرة بشارع ثابت وذلك عقب الانتهاء من رصف شارع محمد علي مكارم استكمالًا لخطة المحافظة لرفع مستوى الطرق وتسهيل النقل والانتقال داخل مدينة أسيوط وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها قطاع الرصف والذي يعتبر ضمن شرايين التنمية المستدامة التي تهدف الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذها تحقيقًا لرؤية مصر 2030.









كما تابع محافظ أسيوط معدلات التنفيذ وجودة الأعمال بهذه الشوارع التي تشهد تطوير وتجميل طبقًا للامكانات المتاحة من بينها تركيب بلاط الانترلوك للأرصفة بشكل جمالي وتركيب البلدورات ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة.









ولفت إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية كـ(المرور والأحياء والهيئة القومية للطرق وغيرها) لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الاعمال.









وشدد على المتابعة المستمرة والدورية لأعمال التطوير والتجميل والرصف الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والعمل على الانتهاء من هذه الاعمال طبقًا للجدول الزمني الموضوع مسبقًا، ووفقًا للمواصفات والشروط الفنية ومراعاة المعايير اللازمة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين والعمل على ضمان وصول الخدمات بالشكل الأمثل واللائق بالمحافظة.







