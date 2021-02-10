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أخبار العالم

رسائل إماراتية هامة إلى الرئيس الإيراني

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:17 م
إيران والإمارات
إيران والإمارات
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محمود نوفل
أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام"، بأنّ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
 
كما بعث نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برسالة مماثلة إلى الرئيس الإيراني روحاني لتهنئته باليوم الوطني الإيراني. 

كما شارك ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في التهنئة حيث أرسل  هو الآخر ببرقية  إلى الرئيس روحاني. 

ويشار إلى أن الشعب والحكومة الإيرانية يحتفلون خلال هذة الفترة  باليوم الوطني الإيراني أو "ذكرى انتصار الثورة الإسلامية.

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