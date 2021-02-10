الحماية المدنية تسيطر على حريق أعلى محل ملابس في المنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق شب بمخلفات أعلي محل ملابس بمنطقة شارع "السكة الجديدة" بالمنصورة





ورد إخطار لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود ب لاغا لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق أعلى محل ملابس كائن بشارع " السكة الجديدة " دائرة القسم.





انتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الاطفاء و ضباط المباحث إلي مكان البلاغ ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق ببعض المخلفات أعلى سطح محل ملابس " عرابي وأيمن " الكائن بالطابق الأرضي على مساحة ( ۲۰ مترا تقريبا ) استئجار "محمد سليمان طاهر محمد " ۳۲ عاما ،صاحب محل ملابس ، ومقيم قرية " كفر الحصة " دائرة مركز نبروة . وأسفر الحريق عن إحتراق بعض المخلفات وإتلاف بعض الأسلاك الكهربائية المارة أمام المحل المشار إليه وانقطاع التيار الكهربائي عن الشارع ، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.

و بسؤال مستأجر المحل، علل سبب الحريق لحدوث تلامس لبعض الأسلاك الكهربائية المارة أمام المحل مع بعض المخلفات المتواجدة أعلى سطح المحل ، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.



