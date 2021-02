شيخ الأزهر يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ

عبر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن إعجابه وسعادته بما وصلت إليه دولة الإمارات العربية الشقيقة في وصول مسبار الأمل الي كوكب المريخ.





ونشر شيخ الأزهر على صفحته الرسمية على فيس بوك، قائلا "إنجاز عربي جديد يتحقق على أرض الواقع بوصول "مسبار الأمل" إلى مدار كوكب المريخ، نهنئ دولة الإمارات بهذا الإنجاز الكبير الذي من شأنه أن يمنح الشباب العربي فرصة حقيقية للمنافسة عالميا في مجال بحوث الفضاء، وبناء أجيال قادرة على توظيف أحدث التقنيات التكنولوجية في خدمة البشرية".





وترجمت الصفحة كلمة الإمام الأكبر الي اللغة الانجليزية على النحو الاتي :

Another landmark Arab achievement with the Hope Probe entering the orbit around the planet Mars. We congratulate the United Arab Emirates on this monumental achievement which will afford Arab youth a real chance at competing internationally in space research, as well as empowering future generations capable of implementing the latest technology in the service of humanity.