نائب: مصر من أكثر الدول استخداما للمضادات الحيوية

قال النائب أحمد الاحمر عضو مجلس الشيوخ ، أن مصر تعد من أكثر البلاد إستخداما للمضادات الحيوية، منوها إلى خطورة تعاطي هذه المضادات الحيوية دون وصفة طبية .





وأوضح الاحمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه مع الإستخدام المفرط للمضادات الحيوية، تكون هناك مقاومة من البكتيريا، وبالتالي يكون هناك إضطرار لإستخدام مضادات حيوية أقوى، حتى نصل لمرحلة تكون المضادات الحيوية فقدت فعاليتها وتأثيرها على الأمراض البكتيرية.





وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التوعية أساسية لمحاربة هذه الظاهرة، لأنها ستؤثر على حياة أشخاص، إكتسبت لديهم البكتيريا مقاومة أقوى من المضاد الحيوي.





كانت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث الدوائية،قد حذرت من تعاطي "المضادات الحيوية" من دون استشارة طبية، لافتة إلى أنه لا يجب الاستسهال من قبل بعض الأطباء في إعطاء المضادات الحيوية للمريض لسرعة الشفاء.





وقالت الدكتورة نهى عاصم، خلال استضافتها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، أن استسهال إعطاء المرضى مضادات حيوية عن طريق الحقن؛ يسبب ارتفاعا فى معدلات الإصابة بفيروس سي، رغم أن الدولة تعمل على التصدي له، إضافة إلى تليف الكبد والكلى.





وأشارت إلى خطورة وجود بكتيريا مضادة للمضادات الحيوية تقلل الفائدة لمن تتناوله في الحالات الحرجة.