ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

5 ملايين جرعة.. الحكومة تزف خبرا سارا بشأن لقاحات كورونا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:08 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
Advertisements
البهي عمرو
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة انتهت من تطعيم الأطباء فى مستشفيات العزل الخاصة بـ فيروس كورونا، موضحًا أن الدولة ستقوم بتطعيم باقى الأطباء فى المستشفيات الأخري.

وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الأطباء هم خط الدفاع الأول، ولذلك تم البدء بالأطباء فى مستشفيات العزل.

ولفت إلى أن، هناك خبرا سارا وهو أن التحالف الدولى لـ اللقاحات سيعطى مصر كمية أولى من المتعاقد عليها، وستكون ملايين من الجرعات.

وأشار إلى أن، هذه الجرعات ستكون فى النصف الثانى من شهر فبراير، وستكون على دفعات.

وأوضح المستشار نادر سعد أن، الجرعات من الممكن أن تكون أكثر من 5 ملايين جرعة، ولكن ستكون على دفعات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة: لدينا فائض في كافة الأدوية وخاصة علاج كورونا

خلال أيام.. الصحة تزف بشرى لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن..فيديو

الصحة تكشف عن أول فئة تتلقى لقاح كورونا غدا .. فيديو

الصحة تعلن موعد فتح موقع تلقي لقاح كورونا ..فيديو

وصورة كارت المتابعة.. ننشر صور حقنة لقاح كورونا لأطباء مستشفى أبو خلفية وإقرار الموافقة

الصحة: بدء تطعيم لقاح كورونا لـ الأطقم الطبية.. وهذا موعد توزيعه بالمستشفيات

ترشيحاتنا

طريقة عمل الجلاش بالفراخ.. خطوة بخطوة

سم قاتل.. ماذا يحدث عند تسخين الخبز على النار؟

بسبب كورونا.. قرار إماراتي عاجل في إمارة رأس الخيمة

مات يوم فرحه .. قصة عريس الشرقية المتوفى بنزيف في المخ

هوت شورت جريء.. ناهد السباعي تثير الجدل برفقة كلبها

قرار سعودي عاجل بإغلاق مساجد بسبب كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث عند تسخين الخبز على النار؟.. وسعر غير متوقع لإطلالة نسرين طافش

رب الكون ميزنا بميزة.. شيفروليه حمو بيكا تخطف أنظار عشاق المهرجانات | صور

بالأبيض.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها