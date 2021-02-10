5 ملايين جرعة.. الحكومة تزف خبرا سارا بشأن لقاحات كورونا

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة انتهت من تطعيم الأطباء فى مستشفيات العزل الخاصة بـ فيروس كورونا، موضحًا أن الدولة ستقوم بتطعيم باقى الأطباء فى المستشفيات الأخري.





وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الأطباء هم خط الدفاع الأول، ولذلك تم البدء بالأطباء فى مستشفيات العزل.





ولفت إلى أن، هناك خبرا سارا وهو أن التحالف الدولى لـ اللقاحات سيعطى مصر كمية أولى من المتعاقد عليها، وستكون ملايين من الجرعات.





وأشار إلى أن، هذه الجرعات ستكون فى النصف الثانى من شهر فبراير، وستكون على دفعات.





وأوضح المستشار نادر سعد أن، الجرعات من الممكن أن تكون أكثر من 5 ملايين جرعة، ولكن ستكون على دفعات.



