ارتفاع جنوني.. جيم ستوب تقلب موازين الأسهم الأمريكية لهذا السبب

قال وائل مكارم، محلل أسواق المال، إن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت ارتفاع سهم متاجر ألعاب الفيديو " جيم ستوب " بوتيرة مذهلة وهو ما أثار تساؤلات بين الصراع بين صغار المستثمرين الأمريكان وأباطرة المال.





وأضاف " مكارم " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مال وأعمال والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن ذلك الأمر أثار بعض القلق عند ديناميكية الأسواق فى وول ستريت ، لافتا الى وجود ارتفاع وتضخم فى أسعار الأسهم والذى يعود بدوره للسياسات النقدية والمالية بعد جائحة كورونا .









وأشار إلى أن ارتفاع سعر الأسهم قام بدوره بـ التأثير على الذهب والفضة وهو ما نتج عنه رفع الهوامش على التداولات وهو ما يعد مقتصرا على حجم الأسواق .









وتابع أن التضخم فى الاسواق ناتج عن وفرة الأموال فى الأسواق ، لافتا الى وجود تدخل من الهيئات الرقابية ، ووزير الخزانة الامريكية وهو ما طبع بعض القلق عند بعض الهيئات ونتج عنه بعض القيود على التداول .



