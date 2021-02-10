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توك شو

ارتفاع جنوني.. جيم ستوب تقلب موازين الأسهم الأمريكية لهذا السبب

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:30 م
أسهم اقتصادية
أسهم اقتصادية
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شيرين عادل
قال وائل مكارم، محلل أسواق المال، إن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت ارتفاع سهم متاجر ألعاب الفيديو " جيم ستوب " بوتيرة مذهلة وهو ما أثار تساؤلات بين الصراع بين صغار المستثمرين الأمريكان وأباطرة المال.
 

وأضاف " مكارم " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مال وأعمال والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن ذلك الأمر أثار بعض القلق عند ديناميكية الأسواق فى وول ستريت ، لافتا الى وجود ارتفاع وتضخم فى أسعار الأسهم والذى يعود بدوره للسياسات النقدية والمالية بعد جائحة كورونا .


وأشار إلى أن ارتفاع سعر الأسهم قام بدوره بـ التأثير على الذهب والفضة وهو ما نتج عنه رفع الهوامش على التداولات وهو ما يعد مقتصرا على حجم الأسواق .


وتابع أن التضخم فى الاسواق ناتج عن وفرة الأموال فى الأسواق  ، لافتا الى وجود تدخل من الهيئات الرقابية ، ووزير الخزانة الامريكية وهو ما طبع بعض القلق عند  بعض الهيئات ونتج عنه بعض القيود على التداول . 

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