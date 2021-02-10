القومى للمرأة: شهادة تدريبية معتمدة للدعم النفسي الاجتماعي

اعلن المجلس القومى للمراة عن بدء البرنامج التدريبي المجانى المعتمد الأول من نوعه بمصر والمختص بالصحة النفسية للمرأة والتدريب المهنى على تقديم الدعم النفسى الاجتماعى الاولى للسيدات تحت اشراف متخصص، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

يهدف البرنامج التدريبي إلى اعداد كوادر مدربة قادرة على تقديم الدعم النفسى الأولى للسيدات وقادرة للتعامل مع احتياجتهن وذلك تحت اشراف الفرق الطبية والنفسية المتخصصة، وان يكون المتدربين قادرين بعد اجتياز التدريب على:

▪ تقييم الحالة اجتماعيا ونفسيا عن طريق اجراء المقابلة

▪ تقديم الدعم النفسى الاولى للمرأة

▪ استخدام مهارات التحويل الاكثر تخصصا (متى/كيف/لماذا)

▪ اكتساب الاتجاهات الايجابية نحو قضايا المرأة في السياقات المختلفة





يبدأ البرنامج التدريبي بعد اختيار عدد ٣٠ شخصًا من المتقدمين المقيمين فى نطاق القاهرة الكبرى والراغبين فى التدريب والمستوفيين للشروط الموضوعه أدناه، حيث سيتم اجراء اختبار ومقابلة شخصية وتقييمهم وفقًا لمعايير محددة تم وضعها من قبل المجلس العلمى.

ويشتمل البرنامج التدريبي على الموضوعات التالية:

1- أساسيات علم النفس وعلم الاجتماع وتعريفات عامة للدعم النفسي الاجتماعي الأولي.

2- مراحل تكوين شخصية المرأة من الناحية النفسية خلال مراحل الحياة المختلفة.

3- اهم الاضطرابات النفسية والمشاكل الاجتماعية التي تمر بها المرأة المصرية.

4- أخلاقيات الإرشاد والدعم النفسي والمهارات الهامة لمقدمها.

5- مهارات الإنصات والملاحظة وتوفير الثقة والأمان لمتلقية الدعم وغيرها من المهارات الأخرى.

6- دراسة لإحصائيات المرأة ووضعها في مصر مقارنة بباقي الدول.

7- البعد النفسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة ودورها في الأسرة والمجتمع .

8- دراسة لأشكال العنف المختلفة الذي تتعرض له المرأة.

9- الموروثات الثقافية السلبية وتأثيرها على نفسية المرأة ووضعها الاجتماعي.

10- كيفية التعامل مع المرأة المعنفة والتعامل مع الصدمات.

11- تدريب عملي على استقبال الشاكيات وتقديم الدعم لهن بإشراف مباشر.

معلومات أساسية عن الشهادة التدريبية:

− يتكون البرنامج التدريبى من (6) وحدات تدريبية.

− مدة البرنامج التدريبي الكلي 7 أشهر (26 أسبوع) بواقع تدريب 3 ايام بالاسبوع .

− عدد الساعات التدريبية الكلية - 528 ساعة مقسمة مابين التدريس النظري و التدريب العملي" جلسات فردية تحت اشراف مباشر".

− يتولى التدريس نخبة من الأساتذة والأطباء النفسيين المتخصصين تحت إشراف المجلس القومي للمرأة والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

− يشترط الحضور بالبرنامج التدريبي ما لا يقل عن 75% في كل وحدة دراسية.

− يشترط للنجاح 60 % في كل وحدة دراسية - 60% من الامتحان النهائي - 60 % من المجموع الكلي.

− مقر التدريب بالمجلس القومى للمراة والمراكز المعتمدة، الدراسة سوف تتنوع بين الدراسة عبر الانترنت والحضور الفعلى

− بعد النجاح يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من كل من المجلس القومي للمرأة والأمانة العامة للصحة النفسية ومعالجة الإدمان.

− الشهادة التدريبية منحة مقدمة من المجلس القومي للمرأة لمن ينطبق عليهم الشروط التالي ذكرها.





شروط قبول المرشحين للشهادة التدريبية:

− أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى (لايشترط التخصص النفسى والاجتماعى).

− يفضل من له انشطة تطوعية سابقة ( عمل اجتماعى خاصة بمجال المرأة ).

− إتمام اداء الخدمة العامة/الموقف من التجنيد.

− ان تكون الصحيفة الجنائية للمتقدم خالية من أى أحكام.

− اجتياز مقابلة التقييم وفقا لمعايير محددة تم وضعها من قبل المجلس العلمى .

− يخضع المتدرب لاختبار نفسى قبل القبول.

ان يكون عنوان الاقامة المذكور ببطاقة الرقم القومى تابع لنطاق القاهرة الكبرى ( القاهرةالجيزة_القليوبية)

المستندات المطلوبة للتقديم:

− السيرة الذاتية

− صورة بطاقة الرقم القومى"سارية".

− صوة المؤهل الدراسى.

− صورة الصحيفة الجنائية موجهة إلى المجلس القومى للمرأة.

− 2 صورة شخصية حديثة.

− شهادة أداء الخدمة العامة/موقف التجنيد.

تقدم الطلبات من خلال البريد الإلكتروني الموجود أدناه في موعد أقصاه ٣ مارس 2021





للاستفسار يرجى التواصل على:

الواتس اب: 01007525600