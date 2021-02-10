أسامة هيكل والمال السايب.. 12 مليون جنيه عجزا للدولة في 6 أشهر

رفضت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، وبأغلبية أعضائها، بيان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام بشأن تنفيذ برنامج الحكومة جملة وتفصيلا، مؤكدة أن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت.

رفضت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، وبأغلبية أعضائها، بيان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام بشأن تنفيذ برنامج الحكومة جملة وتفصيلا، مؤكدة أن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت.

الجمع بين منصبين

من أبرز المخالفات الإدارية لوزير الإعلام هي الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، الأمر الذي يعد مخالفة للمادة 166من الدستور والمادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱.





وتنص المادة السابقة على أن: " يشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغا للإدارة "، مما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين.





مخالفات مالية بالملايين

أما المخالفات المالية فحدث ولا حرج، حيث حمّل الوزير ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبا خلال 6 أشهر منها 8.5 مليون جنيه أصول، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها، بالإضافة إلى أن تشابك دوره ودور الهيئات الإعلامية، ما ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها.



